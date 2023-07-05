В Нижнем Новгороде откроется региональный офис Президентского фонда культурных инициатив

Он будет помогать региональным командам участвовать в различных проектах и развиваться

ТАСС, 5 июля. Региональный офис Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) откроют в начале августа в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова на Российской креативной неделе.

Президентский фонд культурных инициатив выделяет гранты на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

"Открытие проектного офиса [Президентского] фонда [культурных инициатив] запланировано на 8-10 августа", - сказала она.

Офис будет помогать региональным командам участвовать в различных проектах и развиваться. "Мы должны помогать формировать [творческие команды], помогать искать партнеров. Функция наставничества также очень важна. <…> Важна и образовательная миссия, <…> которая будет ключевой для проектного офиса", - пояснила она.

Российская креативная неделя проводится с 2020 года. В этом году она проходит с 3 по 9 июля в столице. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.