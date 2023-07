Бенедикт Камбербэтч подтвердил свое возвращение в киновселенную Marvel

Актер отметил, что у него будет "несколько проектов" с американской кинокомпанией

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Британский актер Бенедикт Камбербэтч объявил о возвращении к участию в проектах американской кинокомпании Marvel. Такое заявление он сделал на открытой лекции в лондонском культурном центре JW3, видеозапись мероприятия была опубликована в среду на YouTube.

"В следующем году [у меня] будет несколько проектов у Marvel", - сказал актер, отвечая на вопрос, в каких картинах он планирует сняться в ближайшее время. Камбербэтч не уточнил, о каких именно фильмах идет речь.

Как отмечает издание Daily Express, скорее всего, он снова появится на экранах в кинокартинах "Доктор Стрэндж 3" (Doctor Strange 3) и "Мстители: Династия Канга" (Avengers: The Kang Dynasty). Дата выхода в прокат первого фильма пока не определена, второй же должен появиться на экранах в 2026 году. Последним на сегодняшний день случаем участия Камбербэтча в проектах Marvel стала главная роль в фильме "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 2022), который стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ.

В общей сложности актер исполнил более 60 ролей, наиболее известной из которых стал образ британского детектива Шерлока Холмса, перенесенного в современное время. Согласно опубликованному в 2022 году исследованию, этот персонаж в исполнении Камбербэтча стал самым популярным героем всех времен среди зрителей британской вещательной корпорации BBC, потеснив комик-группу Monty Python.

Камбербэтч помимо своей роли в "Шерлоке" известен также по фильмам "Стартрек: Возмездие" (Star Trek Into Darkness, 2013), "Пятая власть" (The Fifth Estate, 2013), "Доктор Стрэндж" (Doctor Strange, 2016). За свою работу в картине "Игра в имитацию" (The Imitation Game, 2014) он был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший актер".