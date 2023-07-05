Худрук Театра им. Пушкина Евгений Писарев остается в должности еще на год

Он занимает эту должность с июня 2010 года

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Департамент культуры Москвы заключил еще на год договор с художественным руководителем Московского драматического театра им. А. С. Пушкина Евгением Писаревым, который занимает эту должность с июня 2010 года.

"Договор со мной заключили на один год - до 1 июля 2024 года", - сказал Писарев ТАСС.

Евгений Писарев - заслуженный артист России. Окончил Школу-студию МХАТ в 1993 году и был принят в труппу Театра им. Пушкина. Также играл в Театре им. Моссовета и Театре под руководством Олега Табакова. С 2007 по 2010 год был помощником Табакова в МХТ им. Чехова. Как режиссер работает с 1996 года. В частности, среди его постановок - "Женитьба Фигаро", "Влюбленный Шекспир", "Мадам Рубинштейн" в Театре им. Пушкина, "Конек-горбунок", "Пиквикский клуб" в МХТ им. Чехова, "Итальянка в Алжире" в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, "Свадьба Фигаро" и "Севильский цирюльник" в Большом театре, мюзикл "Шахматы" в МДМ, "Кабаре" в Театре наций и другие спектакли.

Театр им. Пушкина после завершения 73-го сезона ушел на ремонт. Как сообщили в пресс-службе театра, новый сезон труппа откроет в августе, но на других площадках, в том числе в Театре им. Вахтангова и Театре Российской Армии. В октябре состоится первая премьера сезона в филиале театра в Сытинском переулке. Обратно на Тверской бульвар коллектив планирует вернуться в ноябре 2023 года.

"В планах - провести ремонт в помещениях "закулисной" и некоторых зрительских частей театра, гримерки артистов, фойе второго этажа, специалисты проведут ремонт и консервацию исторической лепнины. Также усилим фундамент здания театра, отреставрируем главный фасад со стороны Тверского бульвара", - привели в пресс-службе слова директора театра Владимира Жукова.

Труппа планирует гастроли в Карелию, ХМАО-Югру и Поволжье. "Ведутся переговоры о гастролях в Китай", - добавили в театре.