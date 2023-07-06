В российский прокат выходит получивший премию "Сезар" фильм "В поисках снежного барса"

Документальная картина рассказывает о двух путешественниках, которые отправляются в Тибет в надежде запечатлеть хищника

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Французский документальный фильм "В поисках снежного барса" - участник 74-го Каннского кинофестиваля, обладатель премий "Сезар" и "Люмьер" - выходит в российский прокат в четверг, сообщили ТАСС прокатчики картины.

Фильм рассказывает о двух путешественниках, которые отправляются в Тибет в надежде запечатлеть снежного барса. Наблюдая за природой и животными, герои задумываются о месте человека в мире.

"Фильм вышел на больших экранах более чем в 20 странах, что само по себе большая редкость для документального проекта. Но масштаб, выдающийся визуальный ряд и универсальный посыл обеспечили ему теплый прием на всех континентах. Международная касса фильма на данный момент составила $5 613 524", - рассказали представители фильма в России.

"В поисках снежного барса" - участник 74-го Каннского кинофестиваля и лауреат премий "Сезар" и "Люмьер" в категории "Лучший документальный фильм". Над созданием ленты работали режиссер Мари Амиге, специализирующийся на дикой природе фотограф Винсент Мюнье, путешественник, журналист и писатель Сильвен Тессон. Саундтрек к картине написали Ник Кейв и Уоррен Эллис. Съемки документальной ленты велись в сложных условиях - высота тибетских гор достигает 5 тыс. м, а температура может опускаться ниже 35 градусов.

"В мире путешественников-натуралистов снежный барс - это святой Грааль, его считают чуть ли не мифическим. Но и других животных в фильме немало. Я читал несколько книг об экспедициях в Тибет в 70-х годах, и я подумал, что о животных Африки мы знаем очень много, а Тибет практически не изучен, потому что организовать экспедицию туда очень сложно из-за жестокого климата, высоких гор и геополитических тонкостей", - приводят слова Винсента Мюнье прокатчики картины.