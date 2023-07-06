В Приморье продлили программу подготовки работников музейного комплекса

Заместитель генерального директора по развитию новых музейных пространств Третьяковской галереи Татьяна Гафар сообщила, что целью обучения является проведение студентами исследований в области культуры Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 6 июля. /ТАСС/. Совместная магистерская программа Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Третьяковской галереи, которая должна подготовить кадры для работы в строящемся музейно-выставочном комплексе, продлена, объявлен новый набор абитуриентов. Об этом сообщила заместитель генерального директора по развитию новых музейных пространств Третьяковской галереи Татьяна Гафар в четверг.

"Сегодня с утра, с 9 утра, происходила защита магистерских диссертаций первых выпускников нашей совместной сетевой программы "Музейное дело" в Дальневосточном федеральном университете. <...> И мы сегодня торжественно <...> объявляем о продолжении сетевой программы Дальневосточного федерального университета и Государственной Третьяковской галереи и наборе на новый курс", - сказала Гафар на открытии общественного пространства Третьяковки во Владивостоке.

Она уточнила, что сейчас в филиале Третьяковской галереи во Владивостоке работают 10 специалистов, четверо из них - выпускники программы дополнительного профессионального образования ДВФУ, еще один сотрудник - магистрант программы "Музейное дело".

Магистерская программа по направлению "Музейное дело" в ДВФУ открылась в 2021 году, сегодня ее слушатели защитили выпускные квалификационные работы. В настоящее время программа продлена до 2025 года. Целью обучения является проведение студентами исследований в области культуры Дальнего Востока, подготовка и редактирование научных публикаций, выполнение социально-культурных функций в учреждениях культуры.