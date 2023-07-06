Путин поздравил с юбилеем Тамару Синявскую

Как отметил президент, певица своим талантом и мастерством покорила лучшие сцены планеты

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем оперную певицу, народную артистку СССР Тамару Синявскую, отметив ее уникальные вокальные данные и непревзойденное мастерство. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Вас знают и искренне любят как выдающуюся певицу, подлинную звезду мирового оперного искусства. Своим талантом, уникальными вокальными данными и непревзойденным мастерством вы покорили лучшие сцены планеты и сердца миллионов слушателей", - подчеркнул президент.

Глава государства также отметил педагогическую и наставническую деятельность певицы, ее заботу о продолжении традиций отечественной исполнительской школы. Путин пожелал Синявской здоровья, успехов и всего самого доброго.

Тамара Синявская родилась 6 июля 1943 года в Москве. В детстве посещала занятия в Ансамбле песни и пляски под руководством Владимира Локтева (ныне Ансамбль песни и пляски им. В. С. Локтева ГБПОУ г. Москвы "Воробьевы горы").

В 1964 году Синявская окончила Музыкальное училище при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского по классу пения, в 1970 году - факультет актеров музыкальной комедии Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС) по вокальному классу педагога Доры Белявской. В 1973-1974 годах проходила стажировку в театре "Ла Скала" (Милан, Италия). Певческий голос - меццо-сопрано.

Певица регулярно выступала с сольными концертами, а также в вокальном дуэте с супругом Муслимом Магомаевым. На протяжении карьеры она исполняла различные партии в постановках оперных театров Франции, Италии, Испании, США, Австралии и других стран.