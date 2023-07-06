На фестивале "Пермское море" покажут спектакль в бассейне и "Пинг-понг с Чайковским"

Фестиваль проходит в Перми с 10 по 30 июля

ПЕРМЬ, 6 июля. /ТАСС/. Спектакль-дыхание в бассейне, спектакль в машинах, балет для хора бабушек и дедушек, а также "Пинг-понг с Чайковским" покажут на фестивале нового театра "Пермское море", который пройдет в столице Прикамья с 10 по 30 июля. "Пермское море" станет частью большого летнего фестиваля "Город встреч" - флагманского события празднования 300-летия Перми, сообщает в четверг пресс-служба правительства Пермского края.

"Пермское море" - это фестиваль, на котором мы с помощью театра рассказываем о людях, которые создают Пермь сегодня. В спектаклях принимают участие водители трамваев, пермские флористы, хор бабушек и дедушек из ДК "Искра", студенты и многие другие. Мы берем город и в уникальных его локациях делаем новый уникальный театр, признаваясь Перми в любви", - передают слова руководителя фестиваля и театральной компании "немхат" Александра Шумилина в правительстве.

По словам организаторов, открытие фестиваля состоится 10 июля в бассейне "Олимпия", где покажут спектакль-дыхание "Пермское море". В течение последующих двух недель в городе будут демонстрироваться постановки коми-пермяцкого проекта "немхат": медиаинсталляция "Один день с коми-пермяком", танцевальный перформанс "Коми-пермяцкий алфавит" и опера на коми-пермяцком языке "Улетают птицы". Также на фестивале представят балет на трамвайных путях и саунд-спектакль на колесе обозрения "Слегка касаться земли". Кроме того, в программу попали и события, ранее отмеченные номинацией на "Золотую маску" и участвовавшие в ведущих российских фестивалях: партиципаторный спектакль "Пока все дома", перформанс "33 сестры" и танцевальный эксперимент "Я танцую, пока ты смотришь на меня".

После 23 июля, как сообщили организаторы фестиваля, программа "Пермского моря" будет состоять исключительно из премьер. К показу готовятся медиаспектакль для рояля "Проливной дождь", спектакль-медиация "Я, кажется, умею читать в твоих красивых глазах", трек-спектакль в машинах "С тобой, в дороге" и ритмическая гимнастика "Все пройдет!". Кроме того, в последние дни фестиваля состоится балет для хора бабушек и дедушек "Ой, мороз, мороз" и еще одна премьера - "Пинг-понг с Чайковским" в копродукции с Театром наций. "В этом спектакле мы будем исследовать тему игры: есть игра, когда мы играем с оркестром, а есть игра, когда мы играем в пинг-понг. В театральном пространстве мы исследуем, что значит тема игры, как с ней работать, почему она нужна. Музыку Чайковского мы будем соединять со звуком шарика для пинг-понга, который все время ударяется об стол", - рассказал Александр Шумилин.

Также на "Пермском море" будет работать фестивальный клуб, программа которого состоит из концертов лаборатории современного зрителя, выставки цветов и саунд-ночи в частной филармонии "Триумф". А с 24 по 29 июля в рамках фестиваля пройдет образовательная программа для молодых специалистов театральной сферы, с лекциями и мастер-классами по креативным индустриям, продвижению и журналистике, бюджетированию, маркетингу, драматургии и истории театра.

Организаторами фестиваля выступают АНО "Агентство новых технологий" совместно с театральной компанией "немхат", коллектив которой в 2022 и 2023 годах дважды номинировался на главную российскую театральную премию "Золотая маска".

О "Городе встреч"

Летний фестиваль "Город встреч" начался в Перми 17 июня с необычного концерта группы "Чайф" на теплоходе у Речного вокзала. 18 июня в рамках фестиваля прошли Первые спортивные семейные игры, участниками которых стали почти 100 семей. Всего во время проведения летнего фестиваля "Город встреч" в Перми состоятся восемь ключевых событий. Помимо открытия, Первых семейных спортивных игр и "Пермского моря", в июле в Перми пройдет фестиваль "Переработка" и серия танцевальных перформансов "Танцуй. Открывай". В августе программа "Города встреч" откроется фестивалем живой культуры Перми "Обряды-наряды" и фестивалем "Ведем себя культурно", соединяющим в себе показательные выступления звезд скейтборда, BMX, роликов и самокатов под классическую музыку. Завершится "Город встреч" 26 августа гала-шоу к 300-летию Перми "Ночь рождения города".