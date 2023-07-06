Эксперт: статьи журналистов о фильмах больше влияют на их успех, чем награды фестивалей

Программный директор секции полнометражных дебютов Российского фестиваля короткометражного и дебютного кино "Короче" Ситора Алиева назвала прессу, а не жюри, главным навигатором кинофестивалей для зрителей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Статьи, которые выпускают журналисты о фильмах или сериалах на кинофестивалях, влияют на их дальнейший коммерческий успех больше, чем главный приз. Таким мнением в четверг поделилась программный директор секции полнометражных дебютов Российского фестиваля короткометражного и дебютного кино "Короче" Ситора Алиева на одной из сессий в рамках Российской креативной недели.

"[На фестивалях] самое главное, на мой взгляд, - пресса", - сказала она на сессии "Фестивали как старт промокампании сериалов для онлайн-платформ и ТВ". Алиева, опираясь на международный опыт, пояснила свой взгляд тем, что именно статьи определяют "дальнейшую коммерческую жизнь фильма". "Не главный приз фестиваля, а то, что написали в изданиях. <…> Это самое главное на больших площадках. Мне бы хотелось, чтобы и у нас [в РФ] сейчас эта цепочка работала, чтобы статья любого уважаемого автора смогла влиять на коммерческую жизни фильма, на быстрый путь от фестивального показа к широкому зрителю", - сказала она, назвав именно прессу, а не жюри, главным навигатором кинофестивалей для зрителей.

В свою очередь, учредитель и владелец фестиваля короткометражного и дебютного кино "Короче", фестиваля сериалов "Пилот" Антон Калинкин назвал бесполезными киносмотры, которые "просто заканчиваются на банкете и не имеют постисторий". "Мне кажется, что фестиваль, в первую очередь - сервис, - сказал Калинкин. - Сервис не исключает атмосферу фестиваля, но главное на нем - смысловое наполнение. Фестиваль должен иметь последствия. Если у него их нет, то, мне кажется, что это бессмысленная трата времени, денег". По мнению Калинкина, кинофестиваль "должен рождать тренды" и быть "историей будущего".

Российская креативная неделя проводится с 2020 года. В этом году она проходит в Москве с 3 по 9 июля. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны и позиционирует себя одним из ключевых двигателей институциональных изменений креативных индустрий в России. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.