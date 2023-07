Умер исполнитель песни Love is in the Air Мартин Стивенс

Ему было 69 лет

ТАСС, 6 июля. Канадский поп-певец и автор кавер-версии диско-хита 1970-х годов Love Is in the Air Мартин Стивенс умер в возрасте 69 лет. Об этом в среду сообщил телеканал CBC.

В настоящее время причина его смерти не называется.

Стивенс родился 3 октября 1953 года под именем Роже Прюдом в Вердене (провинция Квебек) в семье франкофонов. В 1978 году он выпустил свой дебютный альбом, полностью состоящий из песен на французском языке, кроме кавер-версии песни Love Is in the Air, которая была выпущена в 1977 году австралийским певцом Джоном Полом Янгом. Эта песня принесла Стивенсу номинацию на премию Juno (канадский аналог премии Grammy в США) в 1979 году в категории "самый продаваемый сингл".

Стивенс также получил номинацию на премию Juno в 1980 году за песню Midnight Music, заглавную композицию его нового, полностью англоязычного альбома, выпущенного в 1979 году. В том же он был номинирован на премию ADISQ Awards (квебекская премия для музыкальных исполнителей) в категориях "мужской вокалист года" и "диско-альбом года".