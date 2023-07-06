В Петербурге к 165-летию Исаакиевского собора представили оригинальные чертежи Монферрана

Посетители смогут увидеть экспонаты в течение двух месяцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" представил в четверг в Часовне-музее Спаса на Крови выставку "Из глубин до небес. Карельский камень в убранстве Исаакиевского собора". Как рассказала корреспонденту ТАСС начальник экспозиционно-выставочного отдела музея и один из кураторов выставки Марина Хайретдинова, на выставке, которую посвятили 165-летию собора, можно будет увидеть образцы декоративного карельского камня, а также архивные документы, среди которых чертежи за личной подписью автора проекта собора Огюста Монферрана.

"В этом году у нас 165 лет со дня освещения Исаакиевского собора - для нас это большое событие. Мы решили поговорить об украшении собора, при чем не только о совершенно потрясающей красоты мраморе всех цветов, но и о непростом способе его добычи и транспортировки. Довольно много учреждений в итоге предоставили нам свои материалы для этой выставки - в частности Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I предоставил оригинальные чертежи Огюста Монферрана с его личной подписью", - рассказала Хайретдинова.

По ее словам, представленные чертежи являются уникальными предметами - несмотря на то, что в фондах "Исаакиевского собора" довольно много чертежей Монферрана, в основном это масштабные проекты собора, в то время как на выставке можно будет увидеть как разрабатывались отдельные его детали. Их в свою очередь также дополняют литографии, которые иллюстрируют конечный результат.

"Не думаю, что эти чертежи когда-либо выставлялись - разве что в ранние советские времена, потому что такой информации у нас не осталось. От нас на этой выставке 13 таких "живых" листов - то есть оригинальных чертежей, а также есть экран, на которых в цифровом варианте представлены еще более 40 наших материалов. Через два месяца оригиналы, разумеется, вернутся домой, потому как такие чертежи невозможно экспонировать длительное время", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС заведующая отделом редких книг и рукописей ПГУПС Мария Ткаченко.

Хайретдинова, в свою очередь, подчеркнула, что значительную часть выставки посвятили самим материалам для облицовки, а также способу их добычи и доставки в Петербург. Посетители смогут детально разобрать историю каменоломен тивдийского и рускеальского мрамора - узнать о передаче ломок в ведомство Комиссии по строительству Исаакиевского собора, о численности рабочих, об условиях их труда, об их инструментах, а также прочесть различные отчеты, переписки членов комиссии, контракты о найме рабочих и поставке облицовочного камня. Помимо этого, на выставке присутствуют образцы декоративного карельского камня, которые специально представлены в разной степени обработки, что позволяет в режиме реального времени оценить тонкую работу мастеров того времени.

"Добыча камня ведь очень непростое дело. Строятся целые поселки, проектируются казармы для рабочих, помещения для жилья инспекторов, кузни, склады для пороха, склады для провианта, пристани, потому что только по воде тяжелый мрамор и гранит можно было доставить - все эти документы и предметы показывают какая эта была огромная, в том числе бюрократическая, работа", - подытожила Хайретдинова.

О соборе

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, возведенный по проекту архитектора Огюста Монферрана, открыли в 1858 году и освятили как главный собор Российской империи. В советское время храм закрыли, в нем разместился антирелигиозный музей. С 1990 года в Исаакиевском соборе возобновлены православные богослужения, которые проводят ежедневно. Здание собора находится в собственности Санкт-Петербурга, оно признано объектом культурного наследия федерального значения и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.