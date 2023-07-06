В Вологде открылся фестиваль молодого кино Voices

В программу мероприятий вошли показы премьер, лекции и концерты

ТАСС, 6 июля. Фестиваль молодого кино Voices в полном формате и с масштабной программой открылся в четверг в Вологде. Он пройдет с 6 по 9 июля с российскими премьерами, лекциями, творческими встречами и концертами, на открытии представлен фильм Пьетро Марчелло "Скарлет" из программы Каннского кинофестиваля 2022 года, сообщил ТАСС директор фестиваля Максим Горбов.

"Главное отличие нынешнего фестиваля в том, что в полном формате его не было уже очень давно, с 2018 года, по многим причинам - нехватка финансирования, пандемия коронавируса и нестабильная геополитическая обстановка. Но в целом концепция его не изменилась, в конкурсной программе у нас дебютные работы режиссеров. Нынешняя геополитическая ситуация не помешала, у нас очень много российских премьер - это "Скарлет" Пьетро Марчелло, "Жанна Дюбарри" режиссера Майвенн, "Блажь" Ильи Поволоцкого, показанная в Каннах. Это российские премьеры, и они проходят на нашем фестивале в Вологде", - рассказал ТАСС директор.

По его словам, конкурсные работы по-прежнему будет оценивать непрофессиональное жюри, а зрители сами могут выбрать понравившиеся работы - игровые метры или короткометражные фильмы.

Как сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля, в 2023 году его поддержали со стороны Минкультуры России, компании "Северсталь", правительства Вологодской области и администрации города, поэтому удалось подготовить масштабную программу, 25 кинопоказов. Из нового - лекции, концерты и фотовыставки "Тождественность. Фотопутешествие Евгения Нейманда в Бирманское царство и на Русский север", которая открылась в четверг в областной картинной галерее.

В Вологду прибыл кинорежиссер Александр Сокуров, 7 июля он представит свой фильм "Сказка", а 8 июля проведет творческую встречу с обсуждением фильма "Послесловие к "Сказке". Журналист Николай Солодников проведет две встречи с лекциями "Беседы о русской культуре". Главный редактор проекта "Архитектурные излишества" Павел Гнилорыбов будет говорить на своей встрече о культурно-историческом наследии и архитектуре, что актуально для старинной Вологды. Композитор Анатолий Дзюба и режиссер Александр Мирошниченко расскажут о музыке в кино и как ее создают. Историк кино Николай Изволов расскажет об одном из первых кинопродюсеров России Александре Ханжонкове.

В конкурсную программу Voices вошли картины: "Блажь" Ильи Поволоцкого (Россия, 2023 год, участник Каннского кинофестиваля - 2023), "Я болею" Кристофера Боргли (Норвегия, 2022 год, участник Каннского кинофестиваля - 2022), "Клетка ищет птицу" режиссера Малики Мусаевой (Франция, Россия, 2023 год, участник Берлинского кинофестиваля - 2023), "Волнами" Сергея Кальварского (Россия, 2022 год, участник кинофестиваля "Меридианы Тихого"), "Ада" Станислава Светлова (Россия, 2023 год, участник ММКФ-2023). В программе "Европейский экспресс" представлены картины "Анатомия падения" Жюстин Трие - лауреата "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля-2023, "Тори и Локита" братьев Дарденн и "Мучения на островах" Альберта Серра. Оба фильма участвовали в Каннском кинофестивале 2022 года.

О фестивале

Voices - один из главных российских региональных кинофестивалей, который проводится на территории Вологодской области с 2010 года, является одним из важных "киноокон в Европу". В программе представили работы и молодых режиссеров, и признанных мэтров кино. В разное время гостями фестиваля и членами жюри становились Паоло Тавиани, Сергей Бодров-старший, Хью Хадсон, Клаудиа Кардинале, Клод Брассер, Александр Сокуров, Йос Стеллинг, Сергей Лозница, Кшиштоф Занусси, Александр Прошкин, Алексей Федорченко, Белла Тарр, Стефан Бризе, Марлен Хуциев и другие.