В Нижнем Новгороде открылся фестиваль "Горький +"

На открытии мероприятия показали спектакль "Рождение человека"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Событийная программа фестиваля "Горький +" в Нижнем Новгороде стартовала на сцене Государственного академического театра имени Пушкина спектаклем-концертом "Рождение человека" по рассказам Максима Горького и произведениям Эдварда Грига, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня не просто спектакль "Рождение человека", сегодня открытие совершенно уникального события, совершенно уникального фестиваля "Горький +". Нижний Новгород ждет более 70 событий", - обратился к зрителям губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В беседе с журналистами он назвал событие фантастическим культурно-театральным пиршеством и посоветовал горожанам обязательно посетить мероприятия фестиваля.

Режиссером спектакля "Рождение человека" является худрук Московского театра "Практика" Марина Брусникина. Организаторы отметили, что в творчестве Горького и в воспоминаниях о нем называется большое количество музыкальных произведений: от русской народной песни до мировой классики. Одним из любимых композиторов писателя был Эдвард Григ, его произведения и легли в основу спектакля-концерта.

Рассказы Горького "Страсти-мордасти" и "Рождение человека" для зрителей прочитали известные артисты театра и кино - Евгений Миронов и Александра Урсуляк в сопровождении ансамбля "Комонь" и камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета.

Новый тренд и участие регионов

В 2023 году отмечается 155-летие со дня рождения Максима Горького. Фестиваль посвятили творчеству писателя. Он прошел в Казани в начале июня. В Нижнем Новгороде событие пройдет с 6 по 9 июля. Завершится фестиваль в Москве в середине августа. В афише - концерты, театральные лаборатории, премьеры спектаклей, выставки, лекции и кинопоказы.

Сейчас в России появляется новый тренд в виде больших межрегиональных культурных проектов, считает замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович. "Мне кажется, мы вместе с фестивалем "Горький +" стоим в авангарде этого тренда, возрождения этого тренда. Все больше и больше регионов понимает, что не нужно конкурировать, нужно создавать вместе", - сказал он, общаясь с журналистами.

Народный артист России Евгений Миронов в беседе отметил, что региональные культурные институции активно участвовали в наполнении фестивальной программы. "Участвуют не только московские театры. Важно, что на местах творцы, коллективы, институции культурные участвуют очень активно. Мы бросаем тему и дальше огромное количество предложений. В Нижнем Новгороде это не стало исключением", - сказал Миронов.

Премьера и спектакль-променад

В программе фестиваля в Нижнем Новгороде не только классические спектакли. Так, спектакль-променад "Изергиль" пройдет в Парке Кулибина, а спектакль воспоминаний "Я был наполнен стихами бабушки" - в Парке 800-летия Нижнего Новгорода на набережной Федоровского. Еще одна составляющая - это аудиопроект "12 минут Горького" - именно столько времени требуется, чтобы пересечь Волгу с помощью канатной дороги между городами Нижний Новгород и Бор. Тексты Горького специально для фестиваля записали известные артисты.

"У нас будет всероссийская премьера даже раньше чем в Москве - это "Дачники на Бали или "Асса" 30 лет спустя". Это спектакль Театра на Бронной, Константин Богомолов делает предпремьерный показ у себя и в Нижнем Новгороде, делает большую премьеру своего спектакля", - рассказала программный директор фестиваля Оксана Ефременко.

Также в Нижнем Новгороде покажут музыкальный медиаспектакль Юрия Квятковского "Горький. Удалить из друзей" о взаимоотношениях оперного певца Федора Шаляпина и писателя, пройдут и другие события.