МХТ им. Чехова показал последнюю премьеру юбилейного сезона "Жизель Ботаническая"

Режиссер Никита Кобелев отметил, что "сегодня важно говорить о чем-то настоящем"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Премьера спектакля Никиты Кобелева "Жизель Ботаническая" по прозе Эдуарда Кочергина состоялась в четверг на Малой сцене МХТ им. Чехова. Этот спектакль стал последней премьерой 125-го, юбилейного сезона театра.

"Сегодня такое время, когда важно говорить о чем-то настоящем. <...> И важно рассказать о чем-то человеческом, о милосердии, заботе о другом человеке", - сказал журналистам перед показом режиссер.

В основу спектакля положен рассказ Эдуарда Кочергина "Жизель Ботаническая". Как сообщил режиссер, он также добавил фрагменты из других произведений этого автора, в частности повести "Житие Лидки Петроградской" и рассказа "Ангелова кукла" о девушках, торгующих собой у Ботанического сада в послевоенном Ленинграде.

Эдуард Кочергин - сценограф, уже более 50 лет он является главным художником петербургского Большого драматического театра. Кроме того, он написал семь книг, в которых рассказывает о жизни, профессии, людях, с которыми встречался, в том числе в детстве. Из биографии Кочергина известно, что, будучи сыном репрессированных родителей, он в возрасте восьми лет бежал из детприемника в Омске и почти семь лет добирался в родной Ленинград, сообщили в пресс-службе МХТ.

В постановке заняты Светлана Колпакова, Ульяна Глушкова, Надежда Жарычева, Полина Романова, Ксения Теплова, Юлия Витрук, Софья Шидловская, Артем Соколов. Художником спектакля стала Нана Абдрашитова. Все мужские образы воплотил в спектакле актер Артем Соколов, в программке его роль обозначена одним словом - "Мужчина". Он рассказал журналистам, что любит работать с прозой, которая предполагает поиск сценических решений и позволяет экспериментировать. "Здесь всегда поиск, эксперимент и "вытаскивание" персонажей. Это всегда очень интересно и сложно", - отметил он.

Исполнительница одной из главных ролей Ксения Теплова рассказала, что это история о несчастных женщинах. "У кого-то нет близких после блокады, кто-то один на руках с ребенком. <…> Несчастные женщины. У большинства из них нет и никогда не будет детей, нет и никогда не будет семьи, нет нормальной жизни и никогда ее не будет, изуродованные судьбы. И они сделали доброе дело - воспитали девочку, которая стала балериной. Она вырвалась из этой среды, добилась успеха", - сказала актриса. Премьерный показ пройдет также 7 июля.