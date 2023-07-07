Музей кино планирует открыть в Москве выставку о кинематографе 15 бывших союзных республик

Директор учреждения Лариса Баженова отметила, что в фонде музея хранится много экспонатов времен Советского Союза, связанных с художественными фильмами, мультипликацией и кинодокументалистикой

ДУШАНБЕ, 7 июля. /ТАСС/. Государственный центральный музей кино планирует открыть в следующем году в Москве на ВДНХ выставку, посвященную кинематографу 15 бывших республик СССР. Об этом сообщила в пятницу ТАСС директор музея кино Лариса Баженова на форуме "Диалог между музеями Таджикистана и России", который проходит в Душанбе.

"Мы планируем на будущий год, так как на ВДНХ <…> будет запущен проект-форум "Россия", мы планируем сделать у себя одну из экспозиций <…> - выставку "Киносимфония №15", потому что как раз это будет о кинематографе 15 союзных республик", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в фонде музея хранится много экспонатов времен Советского Союза, связанных с художественными фильмами, мультипликацией и кинодокументалистикой, из которых и будет составлена экспозиция.

В марте президент Владимир Путин в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики поручил провести международную выставку-форум "Россия" в 2023-2024 годах в Москве на территории ВДНХ.

В пятницу в Душанбе открылась выставка, организованная Министерством культуры России и музеем кино и посвященная истории таджикского кинематографа. Мероприятие состоялось в Дни культуры России в Таджикистане, которые проходят в стране. Программой также предусмотрены концерты российских артистов в Душанбе и Худжанде и форум, на котором руководители музеев России поделились опытом организации выставок с коллегами из Таджикистана.