Мацуев намерен посетить Таджикистан с фондом "Новые имена"

Пианист предложил провести мастер-классы для местных талантов

ДУШАНБЕ, 7 июля. /ТАСС/. Пианист Денис Мацуев во время концерта в Душанбе рассказал зрителям о благотворительном фонде "Новые имена", с которым намерен вернуться в Таджикистан.

Пианист поделился своей личной историей, когда фонд приехал в его родной город Иркутск, где юный музыкант прошел прослушивание и был приглашен в Москву. "Произошло одно из самых эпохальных событий в моей жизни - после того, как я сыграл концерт в Москве, я поступил в Центральную музыкальную школу при консерватории. И это сумасшествие, в хорошем смысле слова, началось", - сказал Мацуев.

По его словам, "Новые имена" всегда оказывают поддержку молодым талантам, организовывают концерты, поездки. "Поэтому мне такая мысль пришла - мы [фонд "Новые имена"] обязательно должны к вам приехать с нашими знаменитыми профессорами Московской консерватории, провести мастер-классы для местных талантов. И мы это обязательно сделаем. Я уверен, что здесь есть потрясающие таланты", - заверил маэстро со сцены. Зал встретил овациями такое предложение артиста.

После концерта статс-секретарь - заместитель министра культуры России Надежда Преподобная сообщила ТАСС, что вопрос визита фонда "Новые имена" в Таджикистан будет обсужден с Мацуевым, с коллегами из Министерства культуры Таджикистана. "Раз маэстро сказал это со сцены, пообещал Душанбе, мы в ближайшее время этот вопрос отработаем и коллегам сообщим", - подчеркнула собеседница.

"То, что сегодня увидел Душанбе на сцене этого театра, думаю, такого не было несколько лет. Денис Мацуев <…>, я видела и слышала, произвел замечательное впечатление на публику. <…> И мы будем стараться, чтобы это в ближайшее время было возможно вновь", - добавила Преподобная.

Концерт Мацуева прошел в пятницу вечером в Душанбе в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни в Дни культуры России в Таджикистане, которые проходят с 6 по 13 июля. В рамках их программы уже открылась выставка в Национальном музее Таджикистана, посвященная кинематографу, прошел форум, на котором руководители крупных российских музеев поделились опытом организации экспозиций с таджикскими коллегами, а также планируется выступление Государственного академического ансамбля народного танца "Нальмэс" из Адыгеи.