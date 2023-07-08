Любимова заявила, что Кижи готовятся к реставрации церкви Покрова Пресвятой Богородицы

Министр культуры России назвала обеспечение безопасности объектов Кижского погоста одной из приоритетных задач

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Один из крупнейших в России музей-заповедник "Кижи" (Карелия) готовится к реставрации церкви Покрова Пресвятой Богородицы и колокольни, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в ходе поездки в заповедник.

"Обсудили планы музея-заповедника на совещании с его директором Еленой Богдановой. Минкультуры России уделяет особое внимание вопросам реставрации объектов культурного наследия острова Кижи. В состав музея-заповедника входят 82 памятника деревянного зодчества. Недавно завершилась 40-летняя работа по восстановлению Преображенской церкви: сегодня в этих стенах уже открылась первая выставка "Город золотой". Елена Викторовна рассказала, что сейчас ведется подготовка к реставрации церкви Покрова Пресвятой Богородицы и колокольни", - сообщила министр в своем Telegram-канале.

Одна из приоритетных задач - обеспечение безопасности объектов Кижского погоста. Для этого реализуется проект по электроснабжению деревень вокруг острова, а объекты музея обеспечиваются охранно-пожарной сигнализацией и системами защиты от молний, сообщила глава Минкультуры.

По ее словам, в этом году также планируется провести большой семинар для руководителей музеев. Сейчас в музее-заповеднике проходят стажировку сотрудники музея космонавта Георгия Берегового из ДНР.

"Именно такая помощь коллегам из новых регионов особенно важна для обеспечения их полноценной работы. Музей космонавта Берегового имеет давнюю историю, в его фондах хранится более 15 тыс. экспонатов. Среди них - предметы, документы и фотографии, которые рассказывают о жизни дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Георгия Берегового. С директором музея Лейлой Шириновой обсудили варианты сотрудничества с Музеем истории космонавтики имени Циолковского и его московским филиалом - Научно-мемориальным музеем профессора Жуковского. В планах - возможная реализация проекта "Космический след Берегового", - сообщила руководитель Минкультуры.

Церковь Покрова Богородицы принадлежит к уникальному типу многоглавых храмов. Представляет вытянутый прямоугольник с пятигранной алтарной частью на востоке. Входят в состав объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО "Кижский погост".