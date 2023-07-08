В Ярославле открылся международный кинофестиваль "В кругу семьи"

В пресс-службе правительства региона сообщили, что оценивать работы будет жюри из восьми стран

ТАСС, 8 июля. Около 15 полнометражных семейных и детских фильмов представят на XVIII международном кинофестивале "В кругу семьи", открытие которого состоялось в субботу в Ярославле. Оценивать картины будут члены международного жюри, сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Зрителям представят картины различных жанров из России, Белоруссии, Индии, Италии, Ирана, Казахстана, Мексики, Узбекистана. Это драмы, комедии, приключения, психологическое кино, фильмы-притчи, объединенные единой нравственной темой взаимопонимания поколений, воспитания детей и сохранения традиционных ценностей", - говорится в сообщении.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на церемонии открытия назвал символичным то, что кинофестиваль стартует в День семьи, любви и верности. "Сегодня как никогда важно сплочение общества, его консолидация вокруг традиционных семейных ценностей", - отметил Евраев.

Фестиваль открыла картина "Дух Байкала" Михаила Расходникова. Перед открытием фестиваля по красной дорожке прошли звезды российского кино Федор Добронравов, Владимир Сычев, Егор Корешков, Алика Смехова, Артем Ткаченко и другие. Также на церемонии открытия состоялось вручение III национальной премии позитивного контента "Быть" в блогосфере, посвященной теме многодетности и радости материнства.

Фестивальные кинопоказы пройдут с 8 по 11 июля. Оценивать работы будет международное жюри, в состав которого вошли эксперты из Мексики, Сербии, Индии, России. Возглавил жюри народный артист РФ Станислав Любшин. В воскресенье стартует деловая программа фестиваля, которая в этом году объединена темой "Семья - верность. Чистота. Любовь". Эксперты, ученые, психологи, общественные деятели проведут планерное заседание, выставки, тренинги, мастер-классы и десять лекций.

"В кругу семьи" - один из самых крупных в мире кинофорумов семейных и детских фильмов, который проводится с 2016 года. Основная его цель - поиск и продвижение фильмов, посвященных традиционным семейным ценностям, нравственности, любви и верности.