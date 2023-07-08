В Петергофе прошел молодежный фестиваль духовых оркестров "С тобой, страна!"

Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника, также состоялось открытие стендовой выставки "Преображенский полк - первый среди гвардии", которая посвящена истории старейшего пехотного полка русской армии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Всероссийский молодежный фестиваль духовых оркестров "С тобой, страна!" прошел в Нижнем парке Государственного музея-заповедника "Петергоф". Планируется, что мероприятие станет ежегодным, сообщил в субботу ТАСС врио генерального директора музея-заповедника Роман Ковриков.

"Сегодня особый день: в Петергоф возвращается его главная особенность. В музее-заповеднике есть фонтаны, дворцы и парки, а теперь вернулась музыка. Именно Петергофу была оказана честь принять петербургскую часть всероссийского молодежного фестиваля духовых оркестров "С тобой, страна!" Мы этим очень гордимся. От всего коллектива музея-заповедника "Петергоф" благодарю Михаила Аркадьевича (Михаил Брызгалов, генеральный директор Российского национального музея музыки - прим. ТАСС) за то, что поддержал эту идею. И теперь музыка, объединяющая всех, будет звучать здесь ежегодно. Она не замолчит, и это прекрасно", - сказал он.

Фестиваль прошел под открытым небом у каскада "Шахматная гора". На одной сцене с детскими и юношескими коллективами Петербурга выступил Центральный оркестр Министерства обороны РФ и Преображенский духовой оркестр. Для гостей фестиваля прозвучали классические произведения эпохи барокко, марш Лейб-гвардии Преображенского полка, а также композиции, прославляющие боевую славу и отвагу русской армии и народа.

"Для нас сегодня большая радость и честь быть здесь, в Петергофе - месте, где Петр I думал о том, как организовать русскую профессиональную музыку. В Петербурге, в частности в Петергофе, началась история профессиональных духовых оркестров, хоровых коллективов и вся профессиональная музыка. Сегодня, находясь здесь, мы чувствуем громадную ответственность и радость от того, что фестиваль духовой музыки проходит в таком прекрасном, известном каждому русскому человеку месте", - сказал Михаил Брызгалов.

Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника, в дополнение к концертной программе состоялось открытие стендовой выставки "Преображенский полк - первый среди гвардии", которая посвящена истории старейшего пехотного полка русской армии от зарождения при Петре I до начала XX века. Проект выполнен в рамках программы "Россия, помнящая Петра" Ассамблеи петровских музеев России при поддержке Министерства культуры РФ.

Фестиваль "С тобой, страна!" организован Российским духовым обществом, проводится при поддержке Министерства культуры РФ.