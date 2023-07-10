Guardian: анонимный портрет капитана Корнуолла признали картиной Томаса Гейнсборо

Предположительно она была написана в 1762 году

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Портрет капитана Фредерика Корнуолла, автор которого был неизвестен, признан искусствоведами произведением британского художника Томаса Гейнсборо (1727-1788). Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian.

Полотно, предположительно написанное в XVIII веке, в 1960 году передал Королевским музеям Гринвича частный коллекционер, по мнению которого автором картины был Томас Гейнсборо. Портрет, однако, не был подписан художником, что дало повод работникам музея проигнорировать мнение коллекционера. Искусствоведческая экспертиза портрета также не была проведена.

В 2022 году эксперт по живописи Хью Белси установил, что портрет капитана Корнуолла является ранним произведением Томаса Гейнсборо. По его мнению, картина, скорее всего, была написана в 1762 году, когда художник работал в Бате. Белси посчитал "странным, что куратор музея ранее не обратился с этой картиной к экспертам по творчеству Гейнсборо". Представители музея признали свою ошибку.

Портрет нуждается в реставрации, уже начат сбор £60 тыс. ($76 тыс.), необходимых для восстановления самого полотна и рамы. В 2024 году произведение будет выставлено в Доме королевы в Гринвиче.

На картине изображен капитан Фредерик Корнуолл (1706-1788) с ампутированной рукой после битвы при Тулоне в 1744 году.

Гейнсборо является одним из основателей Королевской академии в Лондоне, он прославился портретами членов королевской семьи и других аристократов XVIII века. "Дама в голубом" - единственная работа живописца, которая хранится в России в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.