В Усть-Цильме открыли выставку к 280-летию самосожжения старообрядцев

В экспозиции представили предметы XIX-XX веков с пижемской и мезенской росписью

СЫКТЫВКАР, 10 июля. /ТАСС/. Уникальные предметы XIX-XX веков с пижемской и мезенской росписью представили на выставке в старинном селе Усть-Цильме Республики Коми. Выставка организована к 280-летию самосожжения старообрядцев Великопоженского скита и к обрядовому народному празднику "Усть-Цилемская Горка", рассказала в понедельник ТАСС директор Усть-Цилемского историко-мемориального музея имени А. В. Журавского Екатерина Вокуева.

"Выставка посвящена 280-летию самосожжения Великопоженского скита, мы представили много предметов пижемской росписи, которая образовалась от старопечатных, рукописных книг старообрядцев. Буквицы, заставки и другие элементы этого письма использовали в пижемской росписи. Представлены предметы прошлых веков: уникальные рубели - дощечки с зазубринками для глажки белья, ложа ружей, различные туеса, ложки и другие предметы, изготовленные известными старинными пижемскими мастерами XIX - начала XX веков", - рассказала ТАСС директор музея.

Таких предметов сохранилось в Усть-Цильме довольно много, местные жители продолжают передавать их в дар музею или приглашают сотрудников на разбор очередного старинного дома. "Где-то надо почистить, отмыть и открыть уникальный культурно-исторический слой", - отметила руководитель музея.

На открытии состоялось театрализованное представление, зрителей "перенесли" в эпоху старины, когда женщины сидели в домах за ремеслами - это вязание, ткачество, роспись. Сотрудницы музея рассказали, как образовался скит, его историю, как возникла пижемская роспись. Прошли мастер-классы по традиционным ремеслам.

Об истории скита

Великопоженский скит на реке Пижме основали в 1713-1715 годах крестьяне с реки Мезени Бобрецовы, Антоновы, Кирилловы и другие раскольники, бежавшие от церковной реформы патриарха Никона. Насельники пахали землю, добывали железо и ковали предметы быта, создали иконописные и книгописные мастерские, откуда книги, иконы и утварь распространялась широко по Печоре. В декабре 1743 года по доносу мезенского крестьянина стало известно о существовании скита, на эти земли прибыла карательная экспедиция. Солдатам велели заковать всех раскольников в колодки и отправить в губернскую канцелярию, а имущество и строения сжечь. Однако, узнав о приближении солдат, все 78 насельников мужского и женского пола, включая детей, заперлись и самосожглись в часовне.

Скит восстановили, его расцвет пришелся на начало XIX века при наставнике Исаакие, были созданы иконописные, литейные, книгописные и переплетные мастерские, школа и библиотека. Скит являлся духовным и культурным центром всего Печорского края, внес большой вклад в христианизацию коми-зырян и сохранение старообрядчества. Скит просуществовал до 1854 года, когда по указу из него были изъяты все иконы и книги, их передали в единоверческую церковь в Усть-Цильме. На месте скита сейчас находится деревня Скитская, где сохранили захоронения погибших на гари скитников и поставили старообрядческую часовню.