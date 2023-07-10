В Перми показали спектакль с музыкой, созданной из дыхания пловцов

Пока они плавают в бассейне, зрители в наушниках слышат их истории и дыхание

ПЕРМЬ, 10 июля. /ТАСС/. Спектакль "Пермское море" с музыкой, созданной в режиме реального времени из дыхания 10 пловцов, показали в одном из бассейнов Перми. Необычная постановка открыла в ночь с понедельника на вторник фестиваль нового театра в рамках празднования 300-летия столицы Прикамья, сообщает корреспондент ТАСС с открытия.

Спектакль длится один час, в это время зрители в специальных наушниках могут перемещаться по всему пространству бассейна. По 10 дорожкам в течение этого часа практически непрерывно плавают 10 человек, их истории, совмещенные с их дыханием зрители слышат в наушниках.

"Это реальные люди, реальные разговоры с реальными молодыми людьми. В какой-то степени это документальный спектакль, и он превращается в своего рода перформанс, чтобы показать реального человека, что он существует и существует здесь, в Перми", - рассказал ТАСС руководитель фестиваля "Пермское море" и театральной компании "немхат", осуществившей постановку, Александр Шумилин.

Он также добавил, что именно дыхание и музыка, созданная из этого дыхания, призваны показать реальность этих людей. "Эксперимент в том, что мы из дыхания делаем музыку, пусть и специфичную", - пояснил Шумилин.

По задумке создателей, неглубокое, теплое, Пермское море было домом и прародителем жизни, через миллионы лет его не стало. В спектакле исследуются причины миграции молодых, то, что заставляет их сменить место проживания. Отвечая для себя на ряд вопросов, эти молодые люди приходят к выводу, что им не нужно покидать надолго то место, где они родились, где их семья и где им комфортно.

О фестивале

По словам Шумилина, "Пермское море" - это фестиваль, про людей и про город, в рамках которого в уникальных его локациях создается новый, уникальный театр. Необычные постановки в непривычных локациях Перми можно будет увидеть до 30 июля. В течение ближайших двух недель в городе будут демонстрироваться постановки коми-пермяцкого проекта компании "немхата": медиаинсталляция "Один день с коми-пермяком", танцевальный перформанс "Коми-пермяцкий алфавит" и опера на коми-пермяцком языке "Улетают птицы".

Также на фестивале представят балет на трамвайных путях и саунд-спектакль на колесе обозрения "Слегка касаться земли". Кроме того, в программу попали и события, ранее отмеченные номинацией на "Золотую маску" и участвовавшие в ведущих российских фестивалях: партиципаторный спектакль "Пока все дома", перформанс "33 сестры" и танцевальный эксперимент "Я танцую пока ты смотришь на меня".

После 23 июля в программе "Пермского моря" будут исключительно премьеры: медиаспектакль для рояля "Проливной дождь", спектакль-медиация "Я, кажется, умею читать в твоих красивых глазах" и трек-спектакль в машинах "С тобой, в дороге" и ритмическая гимнастика "Все пройдет!". Кроме того, в последние дни фестиваля состоится балет для хора бабушек и дедушек "Ой, мороз, мороз" и еще одна премьера - "Пинг-понг с Чайковским" в копродукции с Театром наций.

Фестиваль "Пермское море" является частью большого летнего фестиваля "Город встреч" - флагманского мероприятия празднования 300-летнего юбилея Перми. Организаторами фестиваля выступают АНО "Агентство новых технологий" совместно с театральной компанией "немхат", коллектив которой в 2022 и 2023 годах дважды номинировался на главную российскую театральную премию "Золотая маска".