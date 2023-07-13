Фронтовик, царь и любимец Гайдая: как Михаил Пуговкин покорял советский кинематограф

Михаил Пуговкин — один из символов советской комедии, даже второстепенные и эпизодические роли, которых в его карьере было больше, чем главных, он умел вывести на первый план. Еще Пуговкин часто снимался в сказках, а ведь и его собственная жизнь достойна экранизации: родился в глубинке, окончил три класса сельской школы, работал на заводе, прошел войну, попал в один из лучших театральных вузов, вылетел из него, но стал народным артистом, исполнил свою мечту и жил у моря, а в 1997-м и вовсе узнал, что его именем назвали малую планету. Рассказываем о пути Михаила Пуговкина.

Как уверяет большинство источников, настоящая фамилия актера — Пугонькин. Он родился в 1923 году в деревне Рамешки Костромской губернии. Его родители — крестьяне, семья была большой, довольно дружной, но бедной. Михаил окончил три класса сельской школы, а после стал помогать по хозяйству и подрабатывать истопником. Правда, гораздо больше ему нравилось участвовать в колхозной самодеятельности — петь, танцевать, выступать с частушками. Односельчане приглашали его на все праздники и называли артистом.

В середине 1930-х годов матери Пугонькина понадобилось лечение, поэтому вместе с родителями и двумя старшими братьями он перебрался в столицу. Михаил стал работать учеником электромонтера на Московском тормозном заводе, а параллельно посещал любительский театральный кружок. Там его однажды заметил режиссер Федор Каверин — он возглавлял Московский драматический театр и предложил юноше присоединиться к вспомогательному составу.

Без раздумий 16-летний Михаил уволился с завода и устроился в профессиональную труппу, а в 1941-м даже дебютировал в кино — сыграл эпизодическую роль купца в фильме Григория Рошаля "Дело Артамоновых". Его коллегами по площадке были Любовь Орлова, Вера Марецкая, Владимир Балашов, но актерскую карьеру вскоре пришлось поставить на паузу — началась Великая Отечественная война.

Пугонькин добровольцем ушел на фронт. Он служил разведчиком в стрелковом полку, однако летом 1942-го под Луганском был тяжело ранен. У Михаила началась гангрена, больше всего он боялся потерять ногу — объяснял врачам, что без нее не сможет стать артистом. Избежать операции удалось почти чудом: в последний момент медсестра принесла телеграмму с приказом Сталина о прекращении безразборной ампутации у солдат и офицеров. После долгого лечения Михаила отправили домой в Москву — правда, уже с новой фамилией. Считается, что именно в госпитале медики ошиблись и в документах записали его как Пуговкина, а ему этот вариант понравился даже больше.

Позже рана неоднократно напоминала о себе — иногда она открывалась прямо на киноплощадке. Например, когда актер отплясывал на съемках фильма Исидора Анненского "Свадьба" (1944). Но на пути к мечте о славе Михаила Пуговкина никакие трудности не останавливали, а было их немало.

Идти на зов сердца

В 1943-м Михаил Пуговкин начал играть в Московском театре драмы (теперь это Театр им. Маяковского), а еще поступил в только что открывшуюся Школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТе. Он был любимым студентом режиссера Ивана Москвина, но отсутствие базового образования вскоре дало о себе знать. Пуговкин не смог сдать экзамены по истории, французскому языку, марксизму и был отчислен со второго курса. Михаила вновь призвали — он попал во 2-е Горьковское танковое училище, но там занимался не военной подготовкой, а творчеством: отвечал за все, что было связано с самодеятельностью, и руководил ансамблем курсантов.

Закончив службу, в 1945 году Пуговкин смог восстановиться в Школе-студии и вновь стал появляться в кино. После выпуска по распределению работал в театре в Мурманске, затем в Вильнюсе, но мечтал вернуться в Москву. Даже писал режиссеру Ивану Пырьеву, чтобы тот позвал его на съемки, и приглашение действительно пришло: в 1949 году Пуговкин снялся в эпизоде фильма "Кубанские казаки". Актер остался в столице и на протяжении восьми лет служил в "Ленкоме", а в 1960-м решил оставить сцену и посвятить себя только кино.

"Я не узнаю вас в гриме"

Известность к Михаилу Пуговкину пришла после выхода картины Ивана Лукинского "Солдат Иван Бровкин" (1955). В ней он появился в роли Захара Силыча Перышкина, отставного матроса, а ныне бойкого и жизнерадостного заведующего гаражом. Актер в целом часто играл старшин, начальников, комендантов, милиционеров, нередко бюрократов, взяточников и подхалимов — его фактура и ироничный нрав помогали раскрывать такие образы особо карикатурно. В фильмографии Михаила Пуговкина — около ста ролей, и большинство из них комедийные.

В роли солдата Швейка на репетиции новогоднего "Голубого огонька", 1976 год © Валентин Мастюков/ ТАСС

Но есть и другие: например, в 1958-м на экраны вышел детектив Николая Досталя "Дело "пестрых", где актер сыграл вора Сафрона Ложкина. Он сам до последнего не верил, что сможет убедительно вжиться в образ преступника. "Режиссер Николай Досталь устроил мне своеобразный экзамен. Меня загримировали, изобразили заросшее испитое лицо, низко надвинули на глаза кепку, надели потрепанный ватник. И в таком виде привезли на Курский вокзал. Угловатой походкой я медленно прошелся по перрону, злобно и подозрительно шарил взглядом по лицам идущих навстречу людей. Меня обходили стороной. Присел на скамейку рядом с молодой женщиной. Не прошло и минуты, как она прихватила свой чемодан и исчезла. После этого режиссер сказал: "Миша, ты в образе", — вспоминал артист.

Расцвет карьеры Пуговкина наступил с середины 1960-х годов. Его Яшка-артиллерист из "Свадьбы в Малиновке" (1967, реж. Андрей Тутышкин) стал практически народным персонажем. В эти же годы актер подружился и начал тесно сотрудничать с Леонидом Гайдаем, он снялся в шести его картинах. Сыграл прораба Павла Степановича в "Операции "Ы" и других приключениях Шурика" (1965), отца Федора в "12 стульях" (1971) и, конечно, режиссера Якина в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) — именно эту роль многие считают визитной карточкой актера. А ведь ее могло бы и не быть — руководство "Мосфильма" категорически не хотело утверждать артиста. Тогда на помощь пришел член худсовета Григорий Чухрай: "Вы слишком хорошо о себе думаете, товарищи режиссеры! Вот Пуговкин вам и покажет, какие типы среди вас встречаются". Позже Гайдай снял Пуговкина в картинах "Не может быть!" (1975), "За спичками" (1980) и "Спортлото-82" (1982).

C Михаилом Кокшеновым на съемках фильма Леонида Гайдая "Спортлото-82", 1981 год © Николай Малышев/ ТАСС

Сегодня трудно представить без Михаила Пуговкина и сказочные фильмы, созданные Александром Роу, — "Огонь, вода и… медные трубы" (1967), "Варвара-краса, длинная коса" (1969), где актер дважды сыграл царя, а также "Золотые рога" (1972). Их последним совместным проектом стал "Финист — Ясный сокол" (1975): режиссер утвердил Пуговкина на роль Воеводы, но не дожил до съемок. Работу над картиной передали Геннадию Васильеву, ученику Роу. Позже он пригласил Пуговкина на главную роль в комедии "Новые приключения капитана Врунгеля" (1978).

Часто помогает оформление, особенно в сказках. Когда надевают корону, костюм сказочный — ты уже не Пуговкин, а немножко другой человек Михаил Пуговкин

Пуговкин практически никогда не отказывался от участия в детских фильмах: дело в том, что большинство из них снимали на Ялтинской киностудии, а актер обожал море. "В Крым, в Ялту, в море я влюблен с 1952 года, когда впервые увидел эти места на съемках "Адмирала Ушакова", а затем "Ильи Муромца". В моем воображении, в прошлом паренька из далеких Рамешек в Чухломе, Крым представлялся сказочной страной", — рассказывал артист.

За мечтой и в вечность

В 1980-х карьера актера пошла на спад: он снялся в нескольких выпусках сатирического киножурнала "Фитиль", фильмы с его участием выходили каждый год, но по-настоящему громких проектов не было — разве что детективный сериал "Визит к Минотавру" (1987) Эльдора Уразбаева и лирическая комедия "Артистка из Грибова" (1988) Леонида Квинихидзе. Вместе с перестройкой менялась индустрия кино — старые мастера уходили, а молодым режиссерам Пуговкин был не слишком интересен, да и ему самому темы нового кино не откликались. "Я всегда снимался в кинокомедиях и уходить от этого не хочу. Думаю, что и зритель этого не захочет", — говорил он в интервью.

С Тамарой Акуловой на Московском кинофестивале, 1985 год © Валерий Христофоров, Александр Шогин/ ТАСС

В 1991-м Пуговкин переехал в Ялту — это произошло после смерти его второй жены Александры Лукьянченко, с которой он был вместе больше 30 лет (с первой супругой Надеждой Надеждиной он развелся еще в 1959-м, в том браке родилась единственная дочь актера Елена). В Крыму артист провел почти десять лет: поселился у любимого моря, открыл Центр Михаила Пуговкина, ездил по полуострову с выступлениями, встретил новую любовь — свою третью жену Ирину Лаврову. В 1997-м актер узнал, что его именем назвали малую планету — астероид главного пояса, открытый в 1973 году советским астрономом Николаем Черных в Крымской астрофизической обсерватории.

В 1999-м актер вернулся в Москву, но в кино практически не снимался: в 2000-м появился в образе Короля в режиссерском дебюте Александра Абдулова "Бременские музыканты & Co", а в 2004-м — в комедии "Бриллианты для Джульетты", этот проект для Пуговкина оказался последним. В 2008 году актер скончался в возрасте 85 лет из-за обострения сахарного диабета.

Дарья Шаталова