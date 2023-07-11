Умер голливудский продюсер и сценарист Мэнни Кото

Ему было 62 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сценарист и продюсер из США Мэнни Кото умер в возрасте 62 лет. Об этом в понедельник сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По его сведениям, смерть сценариста подтвердил представитель семьи Кото. Актер умер в своем доме в Пасадине (штат Калифорния) после 13-месячной борьбы с раком поджелудочной железы.

Кото писал сценарии и продюсировал сериалы "Американская история ужасов" (2011-2022) и "Декстер" (2006-2013). За участие в создании сериала "24 часа" (2001-2014) был награжден премией "Эмми" в 2006 году.