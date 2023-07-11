Воспоминания о лабиринте и звездах: как Диана Вишнева и Дарья Павленко встретились в "Дуо"

Мировая премьера "Дуо" состоялась в Большом драматическом театре имени Товстоногова 10 июля. Этот вечер объединил двух балерин Мариинского театра, не схожих ничем, кроме школы — обе учились в знаменитой Академии русского балета. Все остальное различно — темперамент (открытые эмоции Вишневой, сумрачное углубление в себя у Павленко), карьера (экспансия Дианы, захватывающей мир и перетанцевавшей во всех главных театрах планеты; строгая служба в Петербурге с редкими, но первоклассными контрактами — например, с театром Пины Бауш, — у Дарьи), планы на будущее после окончания исполнительской карьеры (у Дианы — свой фестиваль, что пытается открывать новые имена в хореографии, у Дарьи — работа балетмейстера-репетитора, долгая, неяркая и совершенно необходимая шлифовка артистов). В новом спектакле, показанном на сцене БДТ, они впервые выходят на сцену вместе — ведут движениями диалог, всматриваются друг в друга, ругаются в танце и чуть ли не дерутся.

Премьера "Дуо" прошла под эгидой фестиваля Дианы Вишневой "Контекст" — он, ранее проходивший осенью в Москве и Петербурге, теперь становится круглогодичным мероприятием — его события появляются в двух столицах и зимой, и весной. Спектакль был заказан Вишневой хореографу Павлу Глухову еще до пандемии — то есть сначала в работе была идея десятиминутного дуэта, он был поставлен, но не показан публике — грянули пандемийные ограничения. Более двух лет хореограф и балерины думали об этом дуэте, вспоминали его и хотели усовершенствовать — так вырос одноактный спектакль на музыку Алексея Ретинского.

Обычно к таким небольшим спектаклям-бенефисам добавляется концертное отделение, где приглашенные друзья героинь вечера показывают что-то свое, но в этот раз решено было сделать по-другому. Никто, кроме Вишневой и Павленко, на сцене не танцует. В первой половине программы только звучит музыка, во второй половине (без антракта) наступает очередь танца. Наравне с балеринами героями вечера становятся недавно созданный в корпорации Теодора Курентзиса певческий ансамбль MusicAeterna Folk и три солиста оркестра MusicAeterna (Вадим Тейфиков — скрипка, Раббани Алдангор — виолончель, Александра Листова — фортепиано).

© Петр Ковалев/ ТАСС

Идея такого построения вечера принадлежит Павлу Глухову. В последние пару лет карьера этого хореографа (25 июля ему исполнится 37 лет) стремительно идет вверх. После того как в прошлом году ему была вручена "Золотая маска" за спектакль "Плот "Медузы" в Воронежском камерном театре, заказы посыпались один за другим: в этом сезоне он выпустил премьеру в Петрозаводске, в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, вот сейчас в Петербурге, и уже объявлено, что в следующем сезоне его ждут "Балет Москва" и Новая опера. Секрет успеха — вероятно, в пластичности его воображения: он хорошо чувствует артистов, на которых ставит, и отвечает их "заказу".

Ровно это произошло со спектаклем "Дуо". Глухову было предложено поставить спектакль-портрет двух балерин, уже распрощавшихся с классикой, но при этом накопивших фантастический багаж ролей и точных знаний о себе — что каждая может и что — нет, что в карьере было удачей, а что пролетело без следа. Он это и сделал.

На премьеру собрался весь светский Петербург (по количеству объятий и аккуратных поцелуев в партере казалось, что абсолютно все зрители знакомы между собой), пришли присягнуть на верность любимым балеринам петербургские балетоманы, и прилетели балетоманы московские (билетов всем не хватило — даже при немилосердных ценах на них; у входа спрашивали "лишние").

© Петр Ковалев/ ТАСС

Событие очевидно воспринималось как сугубо балетное — поэтому первая часть вечера, где почти что в полной темноте выступали одетые в темные наряды певцы и певицы MusicAeterna Folk, для многих стала оброком, который было необходимо принести искусству танца. В зале украдкой вспыхивали и гасли экраны мобильных телефонов — народ интересовался, скоро ли это закончится (было обещано, что примерно через полчаса). Когда из тьмы выдвинулись в темных балахонах две танцовщицы — их даже не все сразу опознали; когда все-таки стало ясно, что танец начался, зал перестал шелестеть сумками и замер в полном внимании.

Структура "Дуо" оказалась довольно простой: диалог двух артисток, затем по очереди монологи каждой из них, снова диалог. Но первый и последний "обмен мнениями" отличались довольно сильно. Открывающий дуэт был про видимость дружбы, про хорошие манеры, про объявляемое на весь мир сестринство (немногие ведь из балетных людей в наше время рассказывают, как сложна реальная жизнь за кулисами; хорошие манеры требуют обо всех коллегах говорить хорошо — ну или не говорить вовсе). В этом первом дуэте балерины повторяют движения друг друга, чуть ли не укачивают друг друга, поддерживают. Тандем танцовщиц полон той доброты и милоты, что бывает лишь в стране "нигде и никогда".

В следующих за ним монологах проявляются темпераменты и память мышц: Вишнева явно вспоминает пластику Марты Грэм, в "Лабиринте" которой она блистала 10 лет назад, — и будто снова идет укрощать Минотавра (так был трансформирован древний миф американской модернисткой в 1940-х годах). Павленко же пугающе сосредотачивается на каждом движении — в ней чувствуется энергия звезды перед взрывом сверхновой. Сквозь Пину Бауш, балеты которой она исполняла в Германии, она обращается к немецким экспрессионистам, и ее пластический крик потрясает воображение.

В финальном дуэте чинные манеры оставлены, брошены — две танцовщицы вступают в спор за внимание публики. Вцепляясь друг другу в плечи, стуча по возведенному на сцене пригорку ногами в точности так, как обычные люди стучат кулаком по столу, вспрыгивая на возвышение, утверждая себя и с этого пригорка сваливаясь — две танцовщицы делят бенефис, к восторгу и священному ужасу зрителей.

© Петр Ковалев/ ТАСС

Глухов не дает победы ни одной из них — решающим жестом оказывается жест сценографический. Отъезжает темная конструкция у задника, и мы видим некое символическое сооружение — что-то вроде монумента из проволоки. Это, конечно, напоминает конструкцию, сделанную 75 лет назад Исаму Ногути для "Лабиринта" Грэм, — но такого же яркого впечатления не производит. Впрочем, это не так уж важно — битва балерин закончена, обе в выигрыше — и прекрасно. Москвичи смогут увидеть это сражение в середине сентября, когда спектакль привезут на гастроли.

Анна Гордеева