В Царское Село вернулись две картины из коллекции Александра II, считавшиеся утраченными

Директор ГМЗ "Царское Село" Ольга Таратынова отметила, что возврат предметов является одной из важнейших задач для музея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Две картины немецкого живописца Карла Фридриха Шульца середины XIX века из коллекции Александра II, считавшиеся утраченными в годы Великой Отечественной войны, вернулись в музей-заповедник "Царское Село", передает корреспондент ТАСС. Полотна, а также еще два раритета - принадлежавший цесаревичу Алексею фотоальбом с репортажными снимками периода Первой мировой войны и блюдо из знаменитого Рафаэлевского сервиза - подарил музею меценат Михаил Карисалов.

Директор ГМЗ "Царское Село" Ольга Таратынова высказала благодарность в адрес дарителя, который на протяжении многих лет возвращает и передает в дар музею предметы, которые когда-то находились в царскосельской императорской резиденции. "Вопрос возвращения наших вещей, когда-то занимавших свое место в залах Екатерининского и Александровского дворцов, для нас очень важен - важнее, чем в каком-либо другом музее. Потому что потери Царского Села и в годы войны, и в годы тотальных распродаж послереволюционных, они огромны", - отметила она, добавив, что возврат предметов будет и в ближайшие десятилетия оставаться одной из важнейших задач для музея-заповедника.

Картины Шульца - "Саперы Лейб-Гвардии саперного батальона, роющие земляные укрепления" и "Разъезд Кавалергардского Ее Величества полка, остановившийся близ лагеря" - написаны художником во время его работы в России, куда он приехал по приглашению Николая I. До Великой Отечественной войны картины находились в Екатерининском дворце-музее, а после - вошли в "Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны". О том, что они входили в коллекцию императора Александра II, свидетельствуют номера 588 и 590 на обороте двух холстов, написанные красной краской по трафарету, пояснили в музее.

Фотоальбом и блюдо из Рафаэлевского сервиза

В коллекцию Царского Села вернулся и фотоальбом "The Russian Campaign. March to August 1915", состоящий из 168 снимков, сделанных во время русской кампании Первой мировой войны с марта по август 1915 года. Их автором является британский фотограф Джордж Мьюз (G.H. Mewes), находившийся в 1914-1915 годах на русском фронте и делавший репортажные снимки специально для изданий "The Daily Mirror", "The Times History of the War", "Field Notes from the Russian Front" и "The Russian Campaign".

"Это личный альбом царевича Алексея, наследника престола. Конечно, для нас это предмет будущего изучения и научных исследований", - сказала директор музея-заповедника. На переплете фотоальбома есть маркировка о том, что он находился в Классной комнате наследника Алексея в Александровском дворце. Считается, что он был преподнесен в дар цесаревичу.

Фотоальбом изготовлен в Лондоне, снимки разного размера наклеены на листы темно-серого картона. На форзаце - надпись белилами: "It has been the aim of the correspondent to illustrate for the British public the heroic part performed by their Russian Allies in the Great War" ("Цель корреспондента была в том, чтобы показать британской аудитории героизм союзников из Российской империи во время Великой войны"). Как отметила хранитель фонда "Фотонегатека" Виктория Плауде, предполагается, что альбом в числе многих других предметов изъяли из Александровского дворца в период распродаж личных вещей императорской семьи в 30-е годы XX века.

"Четвертый предмет приехал сегодня утром", - рассказала журналистам заместитель директора по научной работе ГМЗ "Царское Село" Ираида Ботт, говоря о блюде из Рафаэлевского сервиза. Сервиз был задуман Александром III для Царского Села, его создание началось в 1883 году - в год 400-летия со дня рождения Рафаэля Санти, который широко отмечался в Европе и, в том числе, в России. "Это нарядный сервиз, которому суждено было стать последним большим парадным сервизом Императорского фарфорового завода. Сервиз на 50 персон, делали его 20 лет, закончен он был в 1903 году", - отметила Ботт. Впоследствии сервиз оказался в Аничковом дворце, им никогда не пользовались. Часть его предметов ныне хранится в Эрмитаже.

"У нас в коллекции этого сервиза никогда исторически не было, но он царскосельский, и мы все мечтали иметь хотя бы один предмет. И вот по одному предмету в год <…> разными путями эти вещи прибывают к нам", - добавила она. К настоящему времени в коллекции музея - 11 предметов из Рафаэлевского сервиза.

Как пояснила Ботт ТАСС, все переданные предметы были приобретены на аукционах за рубежом.