На ВДНХ до конца июля можно будет послушать выступления музыкальных групп

Концерты пройдут в пространстве павильона "Книги" РОСИЗО

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут принять участие в концертах нескольких музыкальных групп в павильоне "Книги" на ВДНХ в Москве до конца июля. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

"Этим летом ВДНХ приглашает гостей послушать джазовую и блюзовую музыку в уютном пространстве павильона "Книги" РОСИЗО. До конца июля зрители услышат выступления таких концертных групп, как "Трио Столичное", Kle2Go и "Летный сезон", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что 15 июля в 16:00 состоится выступление группы "Трио Столичное". Это классическое джазовое трио, в репертуаре которого собраны лучшие хиты Дюка Эллингтона, Джорджа Гершвина, Коула Портера и других. Следующий концерт пройдет 22 июля в 16:00. Для слушателей выступит группа Kle2Go - московское трио Владимира Голоухова, Сергея Клевенского и Антона Горбунова. Вместе они исполняют авторскую музыку.

Завершит серию концертов группа "Летный сезон" 29 июля в 16:00. Это альянс музыкантов-композиторов, созданный для "совместных полетов в увлекательные музыкальные миры". Руководит этим ансамблем Антон Залетаев. В репертуаре - авторская музыка участников и оригинальные обработки самого разного материала: джазовых стандартов, ирландского фолка, известных композиций The Beatles, даже песен из советских кинофильмов и русской академической музыки, перечислили в материале.

"Вход на концерты в павильоне "Книги" РОСИЗО в рамках цикла "Лето. Джаз. РОСИЗО" по билетам. Стоимость - 600 рублей, для детей до 10 лет - бесплатно", - добавили в пресс-службе.