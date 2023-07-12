В Хабаровском крае начались съемки неигрового фильма "Амурские волны. Судьба и дорога"

Картина, над которой работает владикавказская студия "Эдельвейс", расскажет о "хетагуровском движении" на Дальнем Востоке

ХАБАРОВСК, 12 июля. /ТАСС/. Хабаровск стал местом съемок полнометражного неигрового фильма "Амурские волны. Судьба и дорога", который снимается по заказу Министерства культура России, сообщается на сайте регионального правительства в среду. Картина, над которой работает владикавказская студия "Эдельвейс", расскажет о "хетагуровском движении" на Дальнем Востоке.

История начинается с призыва Валентины Хетагуровой "Приезжайте, девочки, к нам, на Дальний Восток!", опубликованного в "Комсомольской правде" в 1937 году. Тогда же на него откликнулись около 10 тыс. комсомолок, всего, по разным оценкам, с Хабаровским краем свою судьбу связали до 100 тыс. девушек и женщин.

"Вклад "хетагуровского движения" в развитие края трудно переоценить: благодаря ему появились больницы, школы и крупнейшие промышленные предприятия - завод "Амурсталь" и "Дальэнергомаш". Уверен, новая картина не только откроет эту страницу истории для новых поколений, но и станет стимулом для переселения на Дальний Восток", - сказал министр культуры края Юрий Ермошкин, чьи слова приводятся в сообщении.

Первый съемочный день прошел в краевом музее имени Н. И. Гродекова в Хабаровске, в коллекциях которого хранятся вещи "хетугаровок", а также архивные документы, среди которых - газетная вырезка с обращением Хегатуровой. Далее съемки пройдут в Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске и в Петропавловске-Камчатском. Премьера фильма запланирована на начало 2024 года.

Хетагурова приехала на Дальний Восток в возрасте 17 лет в мае 1932 года. Работала чертежницей в поселке Де-Кастри, по ее воспоминаниям рабочих рук не хватало и всем приходилось быть еще и строителями. В 1937 году она обратилась к девушкам страны с призывом ехать жить и работать на Дальний Восток. После публикации письма развернулось движение, получившее название "хетагуровское". Письмо было перепечатано многими газетами по всей стране.