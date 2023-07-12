Музей-усадьба Рерихов в Гималаях продолжает работу, несмотря на паводки и ливни в Индии

Однако из-за ливней и разрушенных дорог приостановлены работы по сооружению автостоянки рядом с музеем, а также по установке современных камер наблюдения и новой ограды

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июля. /ТАСС/. Музей-усадьба Рерихов в долине Кулу на севере Индии продолжает работу, несмотря на мощные ливни и наводнения в штате Химачал-Прадеш, где он находится. Как сообщила в среду по телефону корреспонденту ТАСС российский куратор Международного мемориального треста Рерихов (ММТР), сотрудница Международного центра Рерихов Лариса Сургина, четверо суток музей остается без электричества, трое суток не было телефонной связи, но ведущий в Индии музей, связанный с Россией, по-прежнему открыт для посетителей.

"Мощные ветры и ливни нанесли и нам ущерб. На территории обрушилось дерево, потоки воды причинили беспорядок, не было телефонной связи, только сегодня заработал телефон, до сих пор нет электроэнергии. Но мы решили не закрываться в этот сложный период", - рассказала Сургина.

Усадьба расположена в долине Кулу, где протекает река Беас. Из-за частых и мощных муссонных ливней она вышла из берегов, потоки смыли строения вблизи воды, были разрушены несколько мостов. Штат Химачал-Прадеш, находящийся в предгорьях Гималаев, особенно пострадал от стихии, здесь погибли порядка 80 человек. Сейчас интенсивность дождей снизилась.

Как рассказала Сургина, из-за ливней и разрушенных дорог приостановлены работы по сооружению автостоянки рядом с музеем - местные власти выделили на это средства, поскольку популярность имения Рерихов постоянно растет. Также остановились работы по установке современных камер наблюдения и новой ограды в музее.

"Но люди продолжают посещать усадьбу. Среди посетителей в эти дни были и российские туристы, которые застряли в Химачал-Прадеше. Приходят и индийцы, и иностранцы. Конечно, число посетителей резко снизилось. Но надеемся, мы вскоре вернемся к нормальной работе", - добавила собеседница агентства.

Николай Рерих (1874-1947), основатель известной династии художников, ученых и мыслителей, чья деятельность связана с Индией, написал почти 7 000 картин, многие из них сегодня выставлены в музеях и галереях по всему миру. Рерих также стал автором около 30 литературных томов, в том числе "Алтай - Гималаи: путевой дневник", "Восток - Запад" и "Сердце Азии". Он также выступил автором международного договора ("Пакта Рериха") о защите культурного наследия. Его супруга, Елена Рерих (1879-1955), известна как создатель философской системы "Живая этика". Их сын Юрий (1902-1960) стал выдающимся исследователем Центральной Азии, он - автор тибетско-англо-русско-санскритского словаря, монографии по истории Центральной Азии. Второй сын Святослав (1904-1993) прославился как художник и общественный деятель, он был удостоен одной из высших наград Индии - ордена "Падма Бхушан" (ордена Лотоса).