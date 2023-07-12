Мариинка выпустила под конец сезона абонемент "Возвращение раритетов"

Он включает восемь опер - от "Демона" Антона Рубинштейна до "Ариадны на Наксосе" Рихарда Штрауса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Мариинский театр представил специальный абонемент "Возвращение раритетов", приуроченный к завершению 240-го сезона. Он включает восемь опер - от "Демона" Антона Рубинштейна до "Ариадны на Наксосе" Рихарда Штрауса - оперы, которая в среду откроет этот абонемент.

"Мы ставим перед собой задачу сохранить и даже приумножить богатство репертуара Мариинского театра. Мы принципиально хотим постоянно напоминать о лучших постановках, лучших композиторах, особенно наших, русских композиторах", - сказал журналистам Валерий Гергиев. Большим событием он назвал, в частности, возвращение "Мертвых душ" Родиона Щедрина, чье творчество широко представлено в репертуаре Мариинского театра.

"Возвращение раритетов на сцены Мариинского театра" - это россыпь опер, которых от нескольких месяцев до многих лет не было в афише Мариинского. В их числе - "Гугеноты" Джакомо Мейербера, "Тристан и Изольда" Рихарда Вагнера, "Сицилийская вечерня" Джузеппе Верди, "Манон Леско" и "Тоска" Джакомо Пуччини. Абонемент можно собрать самостоятельно, специальная цена действует на выбор от двух спектаклей и более.

Еще один июльский абонемент адресован ценителям творчества Сергея Прокофьева. В нем представлены опера "Огненный ангел", балет "Ромео и Джульетта", а также концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева с участием Дениса Мацуева. В программе этого вечера - сюита из балета "Ромео и Джульетта" Прокофьева, а также "Прометей" Александра Скрябина.