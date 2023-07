Лидером по числу номинаций на Emmy вновь стал сериал "Наследники"

Сериал представлен в 27 номинациях, в том числе одной из основных - за звание лучшего драматического сериала, в которой он одержал победу в прошлом году

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Сериал "Наследники" (Succession, 2018 - н. в.) от студии HBO второй год подряд лидирует по числу номинаций на телевизионную премию Emmy, которая будет вручаться в 75-й раз 18 сентября. Список номинантов опубликован в среду на сайте премии.

"Наследники" представлен в 27 номинациях, в том числе одной из основных - за звание лучшего драматического сериала, в которой он одержал победу в прошлом году. Лента от HBO стала первым в истории сериалом, сразу три исполнителя ролей в котором поборются за звание "Лучшего драматического актера". На втором месте по числу номинаций оказался сериал "Одни из нас" (The Last of Us, 2023 - н. в.), представленный в 24 категориях, на третьем - "Белый лотос" (The White Lotus, 2021 - н. в., 23 категории), на четвертом - "Тед Лассо" (Ted Lasso, 2020 - н. в., 21 категория), победивший в прошлом году в номинации "Лучший комедийный сериал".

За звание лучшего драматического сериала вместе с "Наследниками" поборются сериалы "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul, 2015 - 2022), "Андор" (Andor, 2022 - н. в.), "Корона" (The Crown, 2016 - 2023), "Дом дракона" (House of the Dragon, 2022), "Одни из нас", "Белый лотос" и "Шершни" (Yellowjackets, 2021 - н. в.).

В категории "Лучший комедийный сериал" вместе с "Тед Лассо" представлены "Начальная школа "Эбботт" (Abbott Elementary, 2021 - н. в.), "Барри" (Barry, 2018 - 2023), "Медведь" (The Bear, 2022 - н. в.), "Быть присяжным" (Jury Duty, 2023 - н. в.), "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel, 2017 - н. в.), "Убийства в одном здании" (Only Murders in the Building, 2021 - н. в.) и "Уэнсдэй" (Wednesday, 2022 - н. в.).

В категории "Лучшая драматическая актриса" представлены Шэрон Хорган ("Заговор сестер Гарви", Bad Sisters, 2022 - н. в.), Мелани Лински ("Шершни"), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки", The Handmaid’s Tale, 2017 - н.в.), Белла Рэмзи ("Один из нас"), Кери Рассел ("Дипломатка", The Diplomat, 2023) и Сара Снук ("Наследники"). За звание лучшего драматического актера поборются Брайан Кокс, Джереми Стронг и Киран Калкин ("Наследники"), а также Джефф Бриджес ("Старик", The Old Man, 2022), Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу") и Педро Паскаль ("Одни из нас").

Премия Emmy, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается Академией телевизионных наук и искусств США за передачи прайм-тайм, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра. Церемония вручения наград состоится 18 сентября, ее будет транслировать с 20:00 (03:00 мск 13 сентября) телекомпания FOX.