Шоу "Чебурашка. Твой билет в детство" представят 13 июля в Парке Горького

Основная премьера пройдет 27 июля в концертном зале "Москва" тематического парка развлечений "Остров мечты"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Музыкально-цирковое шоу "Чебурашка. Твой билет в детство" впервые покажут зрителям в четверг в культурном пространстве в Парке Горького "Плюс Дача". Об этом сообщила пресс-служба "Яндекс Афиши".

"Подписчики "Яндекс Плюса" смогут первыми познакомиться с героями постановки, а также увидят эксклюзивные музыкальные и цирковые номера программы предстоящей премьеры", - говорится в сообщении. Основная же премьера пройдет 27 июля в концертном зале "Москва" тематического парка развлечений "Остров мечты".

Режиссером шоу стала Нина Чусова, а поставил его цирковой режиссер Андрей Кольцов. Над хореографией работал Сергей Мандрик при участии школ-студий Аллы Духовой Todes. "Сюжет шоу разворачивается вокруг Чебурашки, его друзей, главной антагонистки Шапокляк и ее коварного плана", - рассказали в пресс-службе.

Музыка проекта

Музыкальный продюсер шоу, фронтмен группы "Руки вверх" Сергей Жуков надеется, что песни, написанные им для проекта, станут хитами. "Время от времени возникает вопрос, что делать, куда развиваться дальше? Что мне, как музыканту, можно сделать еще, чтобы остаться у людей в памяти? Правильно, писать песни, которые останутся надолго, - сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о том, почему решил принять участие в проекте. - Не раздумывая, согласился на участие в этом проекте. Потому что песни, которые я написал к нему, будут слушать несколько поколений. И эта мысль очень согревает меня, как композитора".

Жуков также отметил, что ему, как отцу четверых детей, который вкладывает в понятие "семья" много смысла и значения, важно было заняться именно семейным проектом. "Не пойти снова раскручивать нового певца или певицу, а попробовать силы в написании семейной музыки. И это, поверьте, самое сложное. Потому что написать хит для "Руки вверх", гораздо проще, чем написать хит для всех детей страны", - заключил музыкант.