В Петербурге открылась первая в РФ масштабная выставка современного африканского искусства

Все экспонаты посвящены наследию колониальной эпохи, механизмам взаимодействия непохожих культур, повседневной жизни, поиску идентичности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Выставка современного африканского искусства "Перевернутое сафари", объединившая работы 47 африканских и 14 российских художников, открылась для публики в четверг в Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Как отмечают организаторы, это первая в РФ экспозиция такого масштаба, она станет ключевым культурным мероприятием второго саммита Россия-Африка, который пройдет в городе 27-28 июля.

"Выставка призвана перевернуть взгляд современного человека на африканское искусство, избавиться от как называемого синдрома белого охотника, - представил журналистам концепцию выставки ее куратор Алессандро Романини, считающийся одним из крупных мировых специалистов в области африканского искусства. - Распространенная ситуация в предыдущие века - когда западные охотники, в кавычках или в прямом смысле, посещали африканский континент и увозили с собой какие-то трофеи, воспоминания о своих путешествиях, которые потом вывешивали на стенах гостиных своих домов. Мы хотели избавиться от этого, поэтому не ставили никаких жестких рамок, не обозначали никаких конкретных тенденций, которым должны следовать художники. <…> Здесь вы видите произведения, которые показывают, как сами африканцы самоопределяют себя".

На выставке представлены более трехсот предметов искусства - живопись, скульптура, фотография, видеоработы и три масштабные инсталляции, созданные для этого проекта. К примеру, во входной зоне размещается напоминающая арку яркая инсталляция Мишель Окпаре. "В ней особенно важен цвет. В Нигерии (там живет художница - прим. ТАСС) цветом наделяются различные племена, этнические группы. Также цвета, которые представлены в этих входных воротах на выставку, отражают цвета, в которые окрашиваются национальные одежды женщин", - пояснил Романини.

Проект "Перевернутое сафари. Современное искусство Африки" создан совместно с галереей "Триумф" и центром визуальной культуры B ton (Москва) при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга. Экспозиция доступна для посещения по 3 сентября.

Диалог культур

Все демонстрируемые произведения посвящены наследию колониальной эпохи, механизмам взаимодействия непохожих культур, повседневной жизни, поиску идентичности. В Манеже они вступают в диалог с предметами традиционного африканского искусства, а работы российских художников отражают восприятие африканского региона. Для отбора художников и конкретных работ для выставки куратор обращался к африканским экспертам.

"Они подсказали нам, к каким именно авторам обратиться, чтобы не было этнологического, этнографического подхода, - сказал Романини.- Почему я доверяю их мнению, а не опираюсь на какие-то письменные источники? Несмотря на то, что письменность была изобретена в Древнем Египте, то есть в Африке, в целом Африка руководствуется устной традицией передачи информации. Главное средство коммуникации в Африке - это голос, поэтому я прислушивался к голосу местных специалистов".

Многие представленные работы объединяет использование переработанных материалов, в частности картона, бумаги, а также предметов, которые "наделяются вторичным функционалом", отметил куратор. Один из авторов использует найденные на пляже шлепанцы и создает из них портретные изображения, еще один художник создал маски из материалов, которые также можно найти под ногами - это пластиковые приборы, сдувшийся футбольный мяч, подошвы тапочек, резиновые перчатки. Среди примечательных объектов - трон из военных артефактов, созданный художником из Мозамбика Гонсалу Мабундой, и масштабная инсталляция анонимного автора из Южной Африки, в которой соединились традиционные африканские маски и персонажи комиксов.

Говоря об участии российских художников в выставке, Романини отметил, что организаторов выставки интересовало то, "как русская идентичность, самобытность накладываются на понимание африканской культуры". Он обратил внимание на работы художницы Екатерины Зорькой. На одной из них изображен почитаемый в Африке дух воды Мами Вата. "Это нечто вроде сирены, русалки, персонаж африканской мифологии, наделенный определенной духовной, религиозной ролью в том числе", - рассказал куратор. Он отметил, что Зорькая создала эту фигуру из разных подручных материалов, используя бархатную ткань, украшения и пытаясь отразить техники исполнения африканских мастеров.

На выставке также можно увидеть подлинные артефакты стран Африки из коллекции Фонда просветительских инициатив В. Д. Поленова, а также документальные свидетельства: книги, программные эссе, фотографии выставок, открывших западному зрителю своеобразие африканского искусства.

Помимо Романини, куратором выставки выступает Юлия Аксенова - автор публикаций на тему современного искусства.