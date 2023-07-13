РЭМ создаст постоянные экспозиции, посвященные народам Крыма и Новороссии

В РЭМ также рассчитывают, что к формированию выставки по Новороссии будут привлечены партнеры из Бердянска в Запорожской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Российский этнографический музей (РЭМ) планирует создать постоянные экспозиции, рассказывающие о народах Крыма и Новороссии. Также этой тематике музей намерен посвятить временные и выездные выставки, сообщила в четверг на пресс-конференции в ТАСС директор учреждения Юлия Купина.

"В перспективных планах РЭМ - создание постоянных экспозиций, посвященных этнографии народов Крыма и Новороссии, - рассказала руководитель музея на пресс-конференции о планах Ассоциации этнографических музеев России, популяризации этнокультурного многообразия и самобытности народов страны. - Мы начинаем работать с этой тематикой постепенно, но очень активно и планомерно".

Купина рассказала, что музей принимает участие в одной из главных выставок этого года, которую организуют Министерство культуры РФ и Государственный исторический музей. "Выставка открывается в сентябре и будет посвящена истории Новороссии и культуре ее народов. Наши коллекции, одни из самых ценных коллекций по этому региону, будут представлены на этой выставке, так же, как и коллекции очень многих музеев РФ", - отметила она.

Говоря о перспективах и сроках создания в РЭМ постоянной экспозиции по этнографии народов Новороссии, директор пояснила, что в 2024 году соответствующие материалы еще будут находиться в Государственном историческом музее. "На 2025 год мы рассчитываем такой проект", - добавила Купина. "И форматы постоянной экспозиции, и форматы временных и выездных выставок мы планируем посвятить этой тематике. И эту тему будем планомерно, конечно, развивать, представляя от Калининграда до Сахалина, от Арктики до Бурятии. Спрос уже есть", - сказала она.

В РЭМ также рассчитывают, что к формированию выставки, посвященной Новороссии, будут привлечены, в частности, партнеры из Бердянска в Запорожской области. "Потому что именно они хранят уникальные коллекции по этому региону. Живые вещи должны быть в музеях, экспертиза должна быть в музеях. И я очень надеюсь, что сформированную такую выставку мы сможем показать и на Сахалине. Потому что то, что мы обнаруживаем, - что страна редко представляет, насколько она большая и разнообразная. И стране нужно представить саму себя - а именно это делают этнографические выставки", - отметила Купина.

Директор Бердянского историко-краеведческого и художественного музея Павел Мусенко рассказал, что возглавляемый им комплекс начал сотрудничать с РЭМ в этом году. Мусенко выразил надежду на дальнейший обмен опытом со специалистами петербургского музея.

О Российском этнографическом музее

Российский этнографический музей входит в число значимых этнографических музейно-научных учреждений мира. Его собрание насчитывает около 700 тыс. единиц хранения. В коллекциях музея представлены памятники культуры 158 народов и этнических групп России и сопредельных стран. В 2022 году музей отметил 120-летие с момента основания.