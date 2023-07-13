Музей-усадьба "Останкино" представил виртуальную выставку светильников на время ремонта

Экспозиция позволит узнать, какие виды потолочных-осветительных приборов существуют, как они декорировались и менялись со временем их конструкции

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Виртуальную выставку светильников на время своей реставрации представил музей-усадьба "Останкино", располагающийся на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает в четверг префектура Северо-Восточного административного округа.

"Сотрудники музея-усадьбы, который сейчас находится на реставрации, представили новую виртуальную выставку "Висячая коллекция" из экспонатов крупнейшей в России коллекции осветительных приборов", - сказали в префектуре со ссылкой на пресс-службу музея.

Среди экспонатов здесь назвали потолочные светильники, большая часть из которых располагается в залах дворца на своих первоначальных местах, задуманных архитекторами и его владельцем - графом Н. П. Шереметевым. "В настоящий момент коллекция музея насчитывает более 700 предметов, из них более 350 потолочных", - заметили в префектуре.

Выставка, как подчеркнули в материале, позволит узнать, какие виды потолочных-осветительных приборов существуют, как они декорировались и менялись со временем их конструкции.