Сходить на квартирник к роботам и пообщаться со звездами: чем заняться на VK Fest в Москве

Этим летом VK Fest прошел уже в четырех городах, свое шествие по стране фестиваль завершит в столице 15 и 16 июля. Центром притяжения станет Парк Горького: там гости смогут не только посмотреть выступления артистов, но и поучаствовать в дискуссиях со звездными экспертами, научиться новому на мастер-классах, заняться спортом и просто весело провести время, гуляя по тематическим зонам.

Программа фестиваля такая большая и насыщенная, что в ней легко затеряться. Чтобы расписание и актуальная информация всегда были под рукой, можно скачать приложение VK Fest. В нем также есть раздел с квестами — для тех, кто хочет получить в подарок мерч.

Какие блогеры будут на фестивале

Хедлайнерами станут Дмитрий Масленников, Kara Kross, участники шоу "Импровизаторы" Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко, а также объединения "КликКлак" — Андрей Старый, Даня Крастер, Андрей Прокофьев и Илья Шабельников. Также к ним присоединится команда The Hype House Rus. Настя Ивлеева представит спецвыпуск проекта Agent Show — в нем она будет не ведущей, а гостьей. Катя Адушкина исполнит свои песни и пообщается со зрителями.

В целом в VK Fest примут участие несколько десятков блогеров, среди них Валя Карнавал, Милана Хаметова, Юля Коваль, Роман Каграманов, Mia Boyka, Yan Dilan, СуперСтас, Milana Star и другие. Гостей фестиваля будут ждать автограф-сессии, челленджи, паблик-ток Voice и другие активности с участием звезд интернета.

Какие знаменитости выступят в лектории

На площадке "Знание. Лекторий" гостей будут ждать музыканты, спортсмены, юмористы, журналисты, а также эксперты из различных сфер. В субботу писатель Александр Цыпкин и автор "Дозоров" Сергей Лукьяненко обсудят образ будущего в российской научной фантастике. Нутрициолог Ирина Писарева расскажет о правильном питании, тренер по тайм-менеджменту Глеб Архангельский — об эффективном управлении своим временем. Также к этой встрече присоединится официальный психолог проекта "Пацанки" Любовь Розенберг. Среди других гостей лектория — вратарь ФК "Динамо" Антон Шунин.

Одна из субботних дискуссий будет посвящена достижениям российской науки — ее участниками станут блогер-популяризатор космонавтики Денис Прудник, журналист Анатолий Вассерман и создатель квантового блокчейна Алексей Федоров. На паблик-токе о ночной и культурной жизни городов встретятся арт-директор пространства Supermetall Дмитрий Маркин, продюсеры Евгений Машков и Сергей Буниятов. Завершится субботний вечер выступлением комика Ивана Абрамова, резидента шоу Stand Up.

В воскресенье в дискуссии, посвященной будущему российской моды, примут участие сооснователь и главный дизайнер бренда MONOCHROME Алиса Боха, стилисты Алексей Сухарев, Алеко Надирян и главред телеграм-канала "Луис Иванович Вьютон" Евгения Белоусова. Современное искусство обсудят арт-директор "Винзавода" Сабина Чагина, дизайнер Артемий Лебедев, художники Ян Посадский, Алексей Майоров и директор тульского арт-кластера "Октава" Дмитрий Барсенков.

Любители спорта смогут встретиться с олимпийскими чемпионами — фигуристкой Камилой Валиевой, синхронисткой Марией Киселевой и лыжником Александром Легковым. Вместе с ними в лектории будут баскетболист Андрей Кириленко и участник "Фиджитал Игр" Александр Шешуков. Среди других гостей и спикеров — рэпер Александр Степанов (ST), генеральный директор медиахолдинга News Media Максим Иксанов и предприниматель Максим Древаль.

Зона "Технологии" для любителей науки и IT

Гости смогут попасть на робоквартирник от "Робостанции", погрузиться в клеточный мир с помощью VR-технологий, пройти лабиринт с загадками и увидеть, какие работы создаются совместно учеными и художниками.

ВШЭ познакомит с роботом, который делает зарисовки по инструкции человека, а еще представит игровые автоматы для обучения и розыгрышей подарков. Также можно будет пройти онлайн-квиз от IQ HSE.

Зона "Творчество" для желающих научиться новому

Театр "Современник" даст возможность заглянуть за кулисы — актеры расскажут о работе над ролью и проведут урок по сценической речи. Помимо этого, они покажут фрагменты из экспериментального спектакля "Сторителлинг". На площадке Киностудии имени Горького можно будет сыграть в корнхол, составить фоторобот идеальной пары, написать любовное послание в двухметровой книге и поучаствовать в активностях по мотивам фильмов. Для любителей книг откроется SMART-библиотека имени Анны Ахматовой, а для тех, кто любит узнавать новое, "Синхронизация" проведет короткие лекции по истории, литературе, искусству и психологии.

Школа Study Calligraphy будет ждать на занятие по каллиграфии. Научиться делать картины из шерсти и декорировать деревянные заготовки можно в творческой мастерской ARTPLACE. #Немузеймусора покажет, как превратить макулатуру в открытки, а пластиковую упаковку — в дизайнерские значки. Чтобы поработать акрилом на холсте, загляните в студию L’Art. Исторический музей тоже проведет несколько мастер-классов, среди них есть такие: "Рисуем свой герб", "Мушки-арт", "Гадания по славянским рунам". Мастера творческой группы "Душевная компания" помогут сделать украшения из бисера, а "Выставочные залы Москвы" — создать пейзажи и портреты, а также апсайклинг-вазы.

Евгений Ches, Лилия Валеева и Влад Chip, художники digital-издания PEOPLETALK, разработали для фестиваля авторские принты. С помощью них гости смогут кастомизировать свою одежду, а первым 50 посетителям площадки обещают подарить футболки.

Зона "Семья" для детей

Встречать юных гостей будут ростовые куклы — Кеша и Тучка из мультика "Ми-ми-мишки" и Мия и Жоржик из "Кошечек-собачек". Вместе с "Союзмультфильмом" дети смогут сделать маски героев мультсериала "Простоквашино", а еще потанцевать и посоревноваться в меткости с Дядей Федором, получить предсказание от почтальона Печкина и написать себе письмо в будущее, поучаствовать в викторине и посмотреть мультики.

На площадке "Мельницы" для малышей сделают стойку с аквагримом и фотозону с персонажами студии — Лунтиком, тремя богатырями и Барбоскиными. Кстати, с Дружком Барбоскиным можно будет поиграть в футбол, а вот "Магический экспресс" предлагает попробовать свои силы в квиддиче — заодно научат варить зелье и дадут примерить распределительную шляпу. После этого можно заглянуть на волшебное шоу от "Министерства магии". Политехнический музей откроет научные мастерские и лаборатории, где дети смогут почувствовать себя исследователями: рассмотреть под бинокуляром структуру разных материалов, изучить свойства солнечных лучей, узнать о реставрации экспонатов, а еще сделать макет Шуховской башни.

Поиграть в "Денди", "Сегу Мега Драйв" и настолки предлагают на площадке Музея советских игровых автоматов, а попрыгать на батуте в виде Кота Кубокота и выиграть подарки в автомате-хваталке — на локации СТС Kids. Компания "Экспонента Фильм" сделает фотозону с героями мультфильма "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы", а еще поставит столы с раскрасками.

Зона "Видеоигры" для геймеров

VK Play стилизует зону стрима под 1960-е: в ней один из популярных блогеров будет проходить игру Atomic Heart в режиме "Хардкор" с трансляцией на стенд. Также на локации устроят турниры по Warface с профессиональными игровыми комментаторами и мини-игры, где можно получить приз. Клуб 1shot организует турнир по CS:GO — участники будут по очереди играть друг с другом. Помимо этого, на площадке откроют импровизированный музей стриминга, проведут автограф-сессию и мастер-классы.

Зона "Спорт" для самых активных

Групповые тренировки, баскетбольный матч, турнир по стритболу и футволей с футболистом Алексеем Смертиным — эти и другие спортивные мероприятия подготовил фонд "Мы выступаем как один". Узнать больше о своих способностях можно будет на полосе препятствий от "Арены Героев", а поиграть с мячом — на площадке от баскетбольного клуба "Руна". Если вам интересно, с какой скоростью вы можете двигаться на воде, проверьте это на специальных тренажерах от клуба гребных видов спорта "ААА Клуб".

Любители танцев смогут понаблюдать за фристайл-батлом на площадке "Движение Battle". В экстрим-зоне #катайсдушой пройдут соревнования по скейтборду, самокату, BMX и роликам. Чемпионы мира из Федерации бокса России обучат всех желающих основам единоборства, а чемпионка Европы Дарья Трубникова проведет мастер-класс по гимнастике. Также гости смогут увидеть, как финиширует олимпийский чемпион Юрий Постригай — он стартовал 1 июля на байдарке с VK Fest в Петербурге. Клуб "Торпедо Москва" устроит автограф-сессию и презентацию формы, а фанатов регби ждет игра с участием сборной России.

Зона "Развлечения" для любителей повеселиться

Телеканал "Кинеко" представит развлекательную площадку в азиатском стиле и фотозону — можно будет сделать снимки в свете неоновых огней, поучаствовать в танцевальных батлах и других челленджах. Классические и музыкальные квиз-игры пройдут на площадке Ruda Games. Еще можно будет сразиться в лазертаге вместе с клубом "Медведь" и в командном соревновании от Funky Games.

Издательство Cosmodrome Games научит играть в "Имаджинариум", "Первый контакт", "Индейцев" и другие популярные настолки, а Speed Cubes проведет мастер-классы по сборке кубика Рубика. На протяжении выходных гостей ждут экшен-спектакли от "Территории мистики", путешествия в виртуальной вселенной и фиджитал-баскетбол от "Игр Будущего", а еще фотозона "Кот Бублик" от телеканала "Москва 24".

Зона "Косплей" для фанатов современной культуры

Локация, которая телепортирует из Парка Горького во вселенные популярных комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр. Здесь можно погрузиться в мир "Звездных войн", Warhammer и Just Dance, увидеть мандалорцев в полном обмундировании или побывать на стенде фанатов "Доктора Кто". Также гости смогут прогуляться по площадке в стиле стимпанк с арт-объектами и рассмотреть постапокалиптические декорации от клуба After Us, а еще встретить известных стримеров и подкастеров.

Трансляцию двухдневного праздника в столице можно будет посмотреть в официальном сообществе VK Fest.