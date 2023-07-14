Итальянский уличный художник Йорит нарисовал мурал в Мариуполе в поддержку Донбасса

РИМ, 14 июля. /ТАСС/. Уличный художник из Неаполя, известный под псевдонимом Йорит (Чиро Черулло), нарисовал мурал на одном из домов в Мариуполе, изображающий лицо девочки. Как пишет в четверг газета Corriere della Sera, на эту работу его подтолкнуло желание оказать поддержку населению Донбасса.

"Сопротивление, которое нам следовало поддержать, - в Донбассе против режима Киева", - приводит издание комментарий художника. На лице девочки изображены красные раны в виде слез. В своем Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) Йорит сопроводил фото вопросом: "Что делать с этими 8 млн русских, которые остались на украинской территории?" И в качестве ответа приводит заявление Юлии Тимошенко: "Нужно сбросить на них атомную бомбу". И Петра Порошенко: "Наши дети пойдут в сады и школы, их - будут жить в подвалах".

Днем ранее Йорит написал: "Нам врали о Вьетнаме, Афганистане, Ираке, о Балканах, нам врали о Ливии и Сирии. Сейчас у меня есть доказательства, что нам врут о Донбассе. Этика тут ни при чем, не верьте тем, кто учит нас морали, у них руки по локоть в крови". Художник отметил, что ситуация в Мариуполе прямо противоположная той, которую рисуют западные СМИ. "Это лишь грязная игра из-за экономических интересов. После России они захотят Китай", - добавил Йорит, раскритиковав поставки западного оружия Киеву.

В России о художнике впервые услышали, когда он нарисовал стилизованный портрет Федора Достоевского на стене дома в Неаполе после начала специальной военной операции. Об этой работе упомянул президент РФ Владимир Путин, когда говорил, что русскую культуру и любовь к ней нельзя придать забвению.