В Тамбове представили рукопись Концерта № 2 и фрак Рахманинова

Мультимедийной частью выставки стали аудиозаписи сочинений композитора в исполнении автора

ТАСС, 14 июля. Свыше 130 уникальных предметов из коллекции Российского национального музея музыки, связанных с жизнью и творчеством Сергея Рахманинова, включая авторскую рукопись Концерта №2 и его фрак, представили в Тамбовском краеведческом музее на выставке "Сергей Рахманинов - путь к вершине", которая посвящена 150-летию композитора. До конца 2023 года аналогичные выставки пройдут в Москве, Казани и Минске, сообщили ТАСС в Российском национальном музее музыки.

"На выставке в Тамбове представлено 132 предмета из коллекции Российского национального музея музыки. Выставка проходит в зале площадью 400 кв. м. Для выставки в Тамбове Музей музыки представил подлинные авторские рукописи самых известных сочинений Сергея Рахманинова - знаменитого Второго концерта, симфонической поэмы "Колокола", литургии "Всенощное бдение" и другие", - рассказала главный эксперт по фондам Российского национального музея музыки Наталья Тартаковская.

Она добавила, что повышенный интерес вызывают портреты, изображающие Рахманинова, его автографы, а также связанные с жизнью мемориальные предметы. Мультимедийной частью выставки стали аудиозаписи сочинений композитора в исполнении автора и других пианистов, программы цикла Экспомузыка на радио Орфей, посвященные Рахманинову. На выставке представлены документы творческого наследия, полученные от самого композитора при его жизни, а также от его родственников, друзей и знакомых в России. Фонд предметов, связанных с Сергеем Рахманиновым, в коллекции Российского национального музея музыки на сегодняшний день насчитывает 3,7 тыс. единиц хранения.

По словам Тартаковской, выставка такого масштаба проводится в России впервые. "Выставок, посвященных Сергею Рахманинову, проводилось много, первая состоялась еще в 1942 году, однако выставка такого масштаба в России открывается впервые. Кроме того, выставки, посвященные композитору, проводились и за рубежом. Так, в 1991 Музей музыки организовал выставку в бывшем имении Рахманинова в Швейцарии - Сенаре", - пояснила Тартаковская, подчеркнув, что по экспозиции будут проводиться регулярные экскурсии для всех желающих.

Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов отметил, что до конца 2023 года состоятся еще три предметные выставки, посвященные Рахманинову, в том числе и за рубежом. "Выставкой в Тамбове Музей музыки начинает цикл предметных выставок, на которых представлены подлинные предметы из музейных фондов. В рамках Года Рахманинова Музей музыки планирует провести еще три подобных масштабных выставочных проекта - в октябре в Государственной Третьяковской галерее в Москве, в ноябре в Национальном музее Республики Татарстан в Казани, и в декабре в Национальном историческом музее Республики Беларусь в Минске. Кроме того, в 2023 году Музей музыки проводит в 40 российских регионах и в 35 странах мира цифровые выставки, посвященные Рахманинову", - пояснил он.

Тамбовская область наравне с Москвой стала одной из центральных площадок празднования 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова. Мероприятия, посвященные юбилею великого композитора, проходят в течение года. Выставка открылась в рамках фестиваля "Весь Рахманинов" который проходит 14-16 июля в городе Тамбове и в деревне Ивановке Уваровского района. Он будет посвящен 150-летию со дня рождения композитора и станет главным культурным событием Года Сергея Рахманинова в России.

О Рахманинове

Сергей Рахманинов родился 1 апреля 1873 года в Новгородской губернии. Его жизнь тесно связана с Тамбовской областью, он часто жил и работал в имении Ивановка Уваровского района, во время революции и в последующие годы все строения были уничтожены. Однако в 1968 году было принято решение о его воссоздании и открытии дома-музея, который начал свою работу в 1982 году. Позднее, в 1987 году, Дом-музей Рахманинова был преобразован в музей-усадьбу, затем он получил статус заповедника.