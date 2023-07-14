В Нижнем Новгороде фестиваль "Горький +" планируют сделать ежегодным

Все мероприятия проходили сразу на нескольких площадках города, охватив обе его части - нагорную и заречную

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Фестиваль искусств "Горький +" в Нижнем Новгороде, который стал частью трилогии культурных мероприятий, хотят сделать ежегодным, сообщили в пятницу ТАСС организаторы события.

"Организаторы собираются сделать фестиваль искусств "Горький +" ежегодным, расширив его географию, и выражают надежду на дальнейшую поддержку проекта правительством Приволжского региона", - сообщили организаторы.

Фестиваль прошел в Нижнем Новгороде с 6 по 9 июля, он стал вторым этапом трилогии: в июне фестиваль проходил в Казани, в августе эстафету примет Москва. Почти все мероприятия из 70 запланированных состоялись, несмотря на непогоду - жару, ливни и грозы. Концерты, спектакли, выставки и лекции проходили сразу на нескольких площадках города, охватив обе его части - нагорную и заречную.

Программа в Нижнем Новгороде открывалась проектом, получившим широкий зрительский отклик в Москве и Казани, - спектаклем-концертом "Рождение человека" с участием народного артиста России Евгения Миронова, Александры Урсуляк, народного артиста России Юрия Башмета, ансамбля "Солисты Москвы" и ансамбля "Комонь". А завершилась премьерным показом спектакля московского Театра на Бронной "Дачники на Бали, или "Асса" 30 лет спустя" в постановке Константина Богомолова с участием Александры Ребенок и Игоря Миркурбанова.

Большой резонанс у нижегородцев вызвали концерт "Горький в музыке" - с Jukebox Trio, Андреем Гризли и Дмитрием Венгеровым, барочный спектакль-концерт "Солнце над островом Капри" с народным артистом России Виктором Вержбицким, концерт Нижегородского оперного театра "Горький и Ницше" в пакгаузе, мультимедийный медиаспектакль "Горький. Удалить из друзей" режиссера Юрия Квятковского в НГХМ, спектакли "Отец" режиссера Дениса Хусниярова из Уфы и "Горький татарин" режиссера Туфана Имамутдинова из Казани.

Фестиваль также познакомил горожан с новыми театральными формами. Художественные проекты при непосредственном участии в действии зрителей, такие как спектакль-променад "Изергиль", спектакль воспоминаний "Я был наполнен стихами бабушки" Театральной компании "НеМХАТ", совместный проект с Центром театрального мастерства "Театр горожан", аудиопроект на канатной дороге "12 минут" режиссера Артема Терехина, выставка-интервенция "Тайны горького дома" художницы Кати Бочавар, трилогия "Нераскрытые преступления прошлого" от Мобильного художественного театра, добавили свежих идей и ритмов в театральные процессы Нижнего Новгорода, добавили организаторы.