В Вологодской области открыли после ремонта единственную сельскую картинную галерею

В пресс-службе областного правительства сообщили, что обновили не только выставочные залы, но и кабинеты, где проводятся занятия по обучению художественному мастерству с детьми

ТАСС, 14 июля. Единственная в Вологодской области сельская картинная галерея, одна из главных достопримечательностей села Талицы Кирилловского округа, открылась после капитального ремонта. Он был проведен по губернаторской программе "Сельский дом культуры", сообщила пресс-служба областного правительства.

"В Кирилловском округе распахнула двери преобразившаяся после капитального ремонта картинная галерея - одна из главных достопримечательностей села Талицы. <…> Первая и единственная в области сельская картинная галерея открылась в 2000 году в Талицах в здании бывшего детского сада. Она размещается под одной крышей с администрацией поселения, почтой и библиотекой. Галерея является для жителей Талиц настоящей гордостью, ее ремонта в селе ждали давно", - говорится в сообщении.

Отремонтированы стены, полы, потолки, заменены окна и двери, произведены электромонтажные работы, установлена автоматическая пожарная сигнализация. Обновлены не только выставочные залы, но и кабинеты, где проводятся занятия по обучению художественному мастерству с детьми. Экономия средств, полученная после проведения конкурсных процедур, направлена на ремонт одного из подсобных помещений, пожарной лестницы, а также на приобретение звукового оборудования. За счет средств районного бюджета установлены жалюзи на окна и приобретена новая мебель.

"Программа "Сельский дом культуры", инициированная губернатором области, реализуется на Вологодчине пятый год. Более 100 - а точнее, уже 103, если считать и обновленную Талицкую картинную галерею - учреждений по ней приведены в порядок. Еще в 21 доме культуры ремонты продолжаются и будут завершены до конца этого года", - привела пресс-служба слова первого заместителя губернатора области Эдуарда Зайнака.

Создателем галереи в Талицах выступил ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный художник РФ, уроженец Талицкого сельсовета Юрий Белков. Он старался каждый год приезжать на родину из Йошкар-Олы. Он вез картины с собой, а также работал на родной земле. Художник передал в галерею около 200 своих живописных и графических работ. Создана постоянная экспозиция с полотнами художника, а также выставки местных самодеятельных мастеров.