В Тамбове концерт в первый день фестиваля "Весь Рахманинов" посетили 2 тыс. человек

На мероприятии выступили Государственная академическая симфоническая капелла России и музыкальный театр "Геликон-опера"

ТАСС, 14 июля. Порядка двух тысяч человек посетили концерт под открытым небом в первый день фестиваля "Весь Рахманинов", который проходит 14-16 июля в Тамбове и в деревне Ивановке Уваровского района Тамбовской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба облправительства.

"На сегодняшний день только зрительный зал под открытым небом собрал две тысячи человек", - приводятся в сообщении слова главы региона Максима Егорова.

Егоров добавил, что все ранее прошедшие в области мероприятия, связанные с 150-летием со дня рождения композитора, вызывали у зрителей большой интерес. В частности, речь идет о 41-м международном фестивале им. С. В. Рахманинова и Втором всероссийском детско-юношеском музыкальном фестивале его имени.

Как отметила на открытии фестиваля министр культуры РФ Ольга Любимова, в Тамбовской области музыка Рахманинова "звучит по-особому". "В год 150-летия Сергея Васильевича Рахманинова проходит множество мероприятий, и, конечно, особенно масштабно этот юбилей отмечается в Тамбовской области. Здесь, в краю рахманиновских шедевров, его музыка звучит по-особому. Замечательно, что на фестивале "Весь Рахманинов" жители и гости Тамбовской области смогут прикоснуться к этим жемчужинам музыкального искусства в исполнении выдающихся артистов современности", - цитирует министра пресс-служба.

Отмечается, что 14 июля на площади Ленина в Тамбове состоялся концерт, где выступили Государственная академическая симфоническая капелла России, которой дирижировал народный артист России Валерий Полянский, и музыкальный театр "Геликон-опера". 15 июля в центре Тамбова состоится гала-концерт, на котором выступят в том числе народные артисты России пианист-виртуоз Денис Мацуев и оперная певица Хибла Герзмава.

О Рахманинове

Сергей Рахманинов родился 1 апреля 1873 года в Новгородской губернии. Его жизнь тесно связана с Тамбовской областью, он часто жил и работал в имении Ивановка Уваровского района, во время революции и в последующие годы все строения были уничтожены. Однако в 1968 году было принято решение о его воссоздании и открытии дома-музея, который начал свою работу в 1982 году. Позднее, в 1987 году, Дом-музей Рахманинова был преобразован в музей-усадьбу, затем он получил статус заповедника.