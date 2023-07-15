В Москве открылась выставка "Пречистенка Михаила Булгакова"

В экспозицию вошли письма, фотографии и документы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут посетить выставку "Пречистенка Михаила Булгакова". Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В Музее М. А. Булгакова на Большой Пироговской улице открылась выставка "Пречистенка Михаила Булгакова", посвященная близкому кругу писателя. Филологи, философы, искусствоведы и художники жили в окрестностях Пречистенки, многие работали здесь в Академии художественных наук - они называли себя пречистенцами", - говорится в сообщении.

Первый зал - белый - представляет семь адресов на карте булгаковской Москвы. Это рассказ о светлом периоде 1920-х, когда Булгаков вошел в пречистенский круг и нашел здесь близких друзей. Темный зал посвящен периоду, когда благополучие было нарушено и многие оказались оторванными от своих домов, родных и друзей.

По словам куратора выставки заведующей научно-просветительским центром Музея М. А. Булгакова Елены Михайловой, это рассказ о судьбах интеллигенции, которые, как отмечал Булгаков, были ему близки.

"В экспозиции представлено много фотографий. Авторы большинства этих снимков - Борис Шапошников и Наталия Ушакова. Часть кабинета в доме №32 на Пречистенке, где жили Шапошниковы, на первом этаже здания ГАХНа, была оклеена яркими обоями с изображением птиц и цветов. На этом фоне Борис Шапошников любил фотографировать гостей - сделал он и три портрета Михаила Булгакова", - добавляется в материале.

Вторая часть выставки рассказывает о том, как сложилась жизнь пречистенцев в 1930-х годах и позже. Это иллюстрируют собранные здесь письма, фотографии и документы.