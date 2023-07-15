В Москве 21 июля откроется выставка Анны Аренштейн "Зачем крутится ветер в овраге"

Экспозицию представят в выставочных залах Государственного музея А. С. Пушкина на Арбате

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Посетители Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина смогут увидеть выставку работ Анны Аренштейн "Зачем крутится ветер в овраге", которая откроется 21 июля. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"В выставочных залах Государственного музея А. С. Пушкина на Арбате 21 июля откроется выставка Анны Аренштейн "Зачем крутится ветер в овраге". В своем творчестве художник-график ищет ответ на вопрос, что есть человек - частица бытия, его основание или то и другое одновременно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внимание автора обращено на взаимодействие человека с мирозданием во всех его проявлениях - от комнатной моли до драматического горного пейзажа. Понимание мира как единой сущности, не только пронизанной бесконечными нитями связей, но и одушевленной, страдающей, ищущей и наделенной глубоко затаенной нежностью ко всему живущему, - главная линия творчества художника.

Работы Анны Аренштейн были представлены более чем на 80 российских и зарубежных выставках. Они хранятся в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Художественном фонде России, во многих частных коллекциях.

"Предмет исследования художника меняется: от натюрморта к пейзажу, от иронической серии "Мой Пушкин" до серии иллюстраций к Ветхому Завету, но взгляд, полный юмора, печали, горечи, сочувствия и бесконечного восхищения жизнью во всех ее проявлениях, остается неизменным", - отмечается в материале.