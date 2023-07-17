Актеры российских сериалов снимутся в серии короткометражек в Томске в 2024 году

Основной концепцией, объединяющей фильмы в альманахе "Это жизнь!", станут безумные истории из новостной ленты

ТОМСК, 17 июля. /ТАСС/. Киноальманах "Это жизнь!", который будет состоять из серии короткометражных фильмов, снимут в Томске в 2024 году. Главные роли исполнят актеры популярных российских сериалов - Денис Шведов, Владимир Селиванов, Ирина Горбачева, Эльдар Калимулин, а также тик-ток-блогер Виталий Сидельников, сообщил в понедельник ТАСС руководитель проекта, продюсер киностудии CAST production Евгений Жуков.

"Мы запустили проект для начинающих авторов из регионов страны - для сценаристов, актеров, режиссеров, операторов и композиторов, кто мечтает попасть в большое кино, оставаясь жить вдали от столиц. Победители смогут принять участие в съемках киноальманаха с популярными актерами и блогерами в главных ролях", - сказал Жуков.

По его словам, среди актеров - Денис Шведов ("Бывшие", "Мажор"), Владимир Селиванов ("Реальные пацаны"), Ирина Горбачева ("Чики", "Огонь"), Эльдар Калимулин ("Эпидемия", "Химера") и звезда сибирского Тик-тока Виталий Сидельников. Съемки пройдут в Томске в 2024 году. Основной концепцией, объединяющей фильмы в альманахе "Это жизнь!", станут безумные истории из новостной ленты.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее киностудия CAST production выпустила сериал-альманах "Соцсети" о влиянии социальных сетей на жизнь современных людей, который сняли в Томске молодые режиссеры. В нем сыграли известные российские актеры Любовь Аксенова, Кирилл Кяро и Сергей Походаев.