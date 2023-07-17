В Омске открылась фотовыставка журналиста Малькевича о новых регионах РФ

На экспозиции представлены более 400 снимков

ОМСК, 17 июля. /ТАСС/. Фотовыставка известного российского журналиста, первого зампреда комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича "Освобожденные территории. Война и мир глазами очевидцев", которая рассказывает о жизни вошедших в прошлом году в состав РФ новых регионов, открылась в понедельник в историческом парке "Россия - моя история" в Омске, передает корреспондент ТАСС. Экспозицию планируется продемонстрировать еще в девяти городах России.

"Эта выставка абсолютно точно передает жизнь этих регионов. Россия сегодня очень много делает и показывает, что мы умеем быстро восстанавливать из пепла, по сути создавать новые города. <…> Вкладываются колоссальные средства по поддержке этих регионов <…>. Жители Омской области каждый день собирают огромное количество грузов для новых регионов, для наших ребят, чтобы мирная жизнь быстрее вернулась. И, конечно, важно омичей погрузить, показать, для чего мы это делаем. Все и так это понимают, но выставка наглядно показывает, как наша помощь нужна", - сказал врио губернатора Омской области, экс-председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Всего на экспозиции, представленной в историческом парке "Россия - моя история", демонстрируется более 400 снимков, большая часть которых представлены в электронном виде на оборудовании парка в большом формате с использованием иммерсивных технологий для большего погружения зрителя в сюжеты. Посетитель сможет увидеть как последствия военных действий, так и восстановление этих регионов.

Малькевич рассказал ТАСС, что планирует экспонировать эту выставку как минимум в девяти регионах России, включая Самару, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург и Владикавказ. "Я неспроста решил начать с Омска. Это не только не чужой для меня город (Малькевич несколько лет проработал в Омске - прим. ТАСС), это и регион, руководитель которого как никто знает, что там [в новых регионах] происходит", - отметил он.

По его словам, каждая выставка будет отличаться и упоминать регион, где она демонстрируется. "Здесь мы показали, например, дом, который строил Хоценко, вручал ключи. Есть и другие отсылки к Омску. Осетинам покажем, что делает их республика, их бойцы и их глава Сергей Меняйло", - подытожил автор выставки.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей договоры о включении территорий в состав РФ. Ранее там состоялись референдумы, жители регионов поддержали присоединение к России большинством голосов.