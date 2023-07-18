В Москве стартовала бесплатная регистрация на ARTLIFE FEST

В этом году на фестивале представят более 200 картин от художников из 16 стран мира

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Бесплатная регистрация стартовала в Москве на фестиваль ARTLIFE FEST, который пройдет в 2023 году с 11 по 17 ноября, сообщили во вторник организаторы фестиваля.

"Стартовала бесплатная регистрация на ARTLIFE FEST 2023, который пройдет с 11 по 17 ноября в ЦВЗ "Манеж". В программе фестиваля современного искусства работы художников из 16 стран, экскурсии, лекции, дополненная реальность, творческая и digital зоны", - говорится в сообщении.

Регистрация и актуальная программа фестиваля доступна на сайте artlife-fest.com вплоть до окончания мероприятия. В этом году на фестивале будет представлено более 200 картин от 43 художников из 16 стран мира: России, Испании, Италии, Словакии, Армении, Франции, Узбекистана, Казахстана, Судана, США, Аргентины, Мексики, Таджикистана, Египта, Китая и Тайваня. Хедлайнерами выступят художники Эмилио Каваллини (Италия), Константин Сапронов (Россия), Сусана Мата (Испания), Алишер Кушаков (Россия), Франциско Диаз Скотто (Аргентина).

Традиционно в программу ARTLIFE FEST войдут лекторий и творческая зона Artlife Academy, где каждый под руководством наставником сможет примерить на себя роль художника. Застройка площадки разрабатывается по принципу безбарьерной среды: для глухих, слабослышащих, незрячих и слабовидящих посетителей подготовлена специальная инклюзивная программа. Бесплатные экскурсии и лекции проходят в сопровождении тифлокомментаторов и переводчиков русского жестового языка. Впервые совместно со студией нишевой парфюмерии Flame Moscow будут созданы ароматы, позволяющие зрителям погрузиться в атмосферу картин.

"Ежегодно мы стараемся не только сохранить формат, наполнение фестиваля и количество стран участников, но и привнести в него что-то новое, использовать уникальные визуальные решения и последние технологии, чтобы нашему посетителю из года в год было интересно возвращаться на ARTLIFE FEST. Разнообразие стилей работ, бесплатные экскурсии, аудиогиды, дополненная реальность, инклюзивная программа, взаимодействие с художниками и лекторами - все это помогает погрузить каждого гостя в мир современного искусства", - приводятся в сообщении слова основателя и куратора фестиваля Анастасии Андреевой.

Мероприятие ежегодно проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы в ЦВЗ "Манеж". Также впервые в этом году состоится предпоказ работ в рамках регионального ARTLIFE FEST Tour 2023: с 17 по 30 сентября часть экспозиции представят в Белгородской и Курской областях при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". ТАСС - генеральный информационный партнер.