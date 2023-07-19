В усадьбе Захарово в Подмосковье 19 августа пройдет фестиваль "Традиция"

В программу мероприятия войдут музыка, театральные перформансы, творческие встречи, лекции философов, историков, культурологов, книжная ярмарка, мастер-классы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Объединяющий разные виды искусства VIII литературно-музыкальный фестиваль "Традиция" пройдет 19 августа в усадьбе Захарово и парке Захарово в Московской области, сообщила в среду пресс-служба фестиваля.

"Фестиваль "Традиция" представит более 50 уникальных событий, объединяющих различные жанры искусства. Мероприятия будут проходить под открытым небом, сценой станет все пространство Усадьбы Захарово (Музей-заповедник А. С. Пушкина) и парка Захарово", - говорится в сообщении.

Организаторы называют задачей фестиваля популяризацию и сохранение русской культурной идентичности, русского культурного кода посредством музыки и литературы, а также театра, истории, публицистики, семейных программ и русской национальной кухни. Авторами идеи смотра являются режиссер, продюсер, художественный руководитель Нового театра Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин.

"Традиция" - это не просто фестиваль, который ждут с нетерпением, но и место, где возрождается важный диалог о связях с историей, предками, корнях и традициях, составляющих основу русской культуры. Он объединяет мастеров ремесел, народных художников, артистов и исследователей, которые делятся своими знаниями и навыками со зрителями", - привели в пресс-службе слова Боякова. Прилепин в свою очередь отметил, что фестиваль еще в 2015 году стал точкой сборки истинно русской культуры. "И вся последующая история фестиваля доказала - мы были правы. Мы опередили время. И мы, несмотря на все потери, становимся все сильней и мудрее", - сказал он.

В программе - музыка, театральные перформансы, творческие встречи с современными поэтами, лекции философов, историков, культурологов, книжная ярмарка, мастер-классы. В частности, в смотре участвуют музыканты группы "Аквариум" Олег Шарр и Олег Сакмаров, лидер группы "Маша и Медведи" Мария Макарова, хор Сретенского монастыря, ансамбль песни и танца Алексея Губарева, группа "Лавра", певица Любовь Казарновская. На фестивале будут говорить об Александре Пушкине, Михаиле Шолохове. Новый театр представит мультимедийный поэтический спектакль "Слезы молний", посвященный современным поэтам, музыкантам и философам.

"В этом году особое внимание будет уделено вопросам русской культурной идентичности. Эдуард Бояков расскажет о своей книге "Русский код" и о своих взглядах на русскую культуру и цивилизационные перспективы", - анонсируют организаторы. Они добавили, что также пройдет большая беседа "Памяти Даши Дугиной", в которой примут участие философы, культурологи, социологи. Фестиваль состоится при поддержке Минкультуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и администрации Одинцовского городского округа Московской области. "Традиция" ежегодно собирает более 15 тыс. гостей.