В российских кинотеатрах выходит фильм "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом

Режиссером является актриса и певица Майвенн, исполнившая главную женскую роль

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Историческая драма "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в роли французского короля Людовика XV выходит в российский прокат в четверг. Режиссером фильма является французская актриса и певица Майвенн, которая также исполнила главную женскую роль.

"Жанна Дюбарри" - шестой полнометражный проект Майвенн. Ранее в России можно было увидеть ее фильмы "Мой король" с Венсаном Касселем и Эммануэль Берко, а также драму "ДНК" с Луи Гаррелем и Фанни Ардан. Новый фильм расскажет о молодой женщине Жанне Вобернье, которая после знакомства с королем Людовиком XV становится одной из самых влиятельных женщин Франции. По словам Майвенн, идея создания фильма пришла к ней еще в 2006 году, когда она посмотрела "Марию-Антуанетту" Софии Копполы. В фильме Копполы мадам Дюббари сыграла Азия Ардженто.

"Жанна Дюбарри" стала фильмом открытия 76-го Каннского кинофестиваля. В российские кинотеатры костюмную драму привезла кинокомпания Russian World Vision, ее генеральный директор Константин Елкин является сопродюсером нового фильма Майвенн. Дистрибьютором прав в digital-среде на территории России и СНГ стал онлайн-кинотеатр Okko.

"Мы много лет работали с нашими партнерами, компанией Wild Bunch, которая является мировым дистрибьютором этой картины. Немного были знакомы с Why Not Productions (французская кинокомпания - прим. ТАСС), от них поступило предложение благодаря нашим российским коллегам. Это большой фильм, наверное, самый крупный в Европе за последние несколько лет. У него хороший сценарий, все хорошо сложилось, мы увидели перспективу и с удовольствием согласились. Нам очень хотелось получить этот опыт, который, я надеюсь, мы будем развивать дальше", - сказал в беседе с ТАСС Елкин.

О фильме

Согласно исследованию Национального центра кино Франции, данные из которого привели в издании Deadline, "Жанна Дюбарри" стала самой дорогой картиной в этой стране, снятой режиссером-женщиной. Бюджет фильма Майвенн составляет $22,4 млн, указывает Deadline. Кроме того, картину называют возвращением в большой кинематограф актера Джонни Деппа после судебных разбирательств с бывшей женой актрисой Эмбер Херд. Людовик XV стал для актера первой крупной ролью с 2020 года. На каннской премьере "Жанны Дюбарри" 16 мая Депп удостоился семиминутных оваций зрителей, а на пресс-конференции в Каннах он рассказал, что не чувствует бойкота со стороны Голливуда, поскольку больше о нем не думает и не пытается вернуться.

Съемки фильма проходили с июля по октябрь 2022 года во Франции. Одной из локаций стал дворцово-парковый ансамбль Версаль, который специально для съемок закрывался на несколько дней. Отвечая на вопрос о том, как сегодняшняя геополитическая ситуация отразилась на производстве картины, Елкин отметил, что негатива со стороны французских партнеров не было. "Мы переживали на этот счет, но здесь надо отдать должное нашим партнерам во Франции. Все прошло хорошо, мы качественно работали, не чувствовали ни в период съемок, ни во время остальной работы над фильмом никакого негатива. Мы еще порадуем вас рядом международных проектов. Надеюсь, мы все будем смотреть хорошее кино", - сказал собеседник агентства.