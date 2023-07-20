В Астане провели неделю Маяковского в честь 130-летия со дня рождения поэта

В частности, дети из летнего лагеря "Умники" изучили стиль одежды Владимира Маяковского, прослушали лекцию о его жизненном пути, изготовили футболки с цитатами из его стихов

АСТАНА, 20 июля. /ТАСС/. Русский дом в Астане организовал тематическую неделю, приуроченную к 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского. Об этом сообщила пресс-служба представительства Россотрудничества в столице Казахстана.

"Этому событию посвящен уникальный проект-исследование известного российского художника Леши Фрея, который до 25 июля можно увидеть в Русском доме в Астане. Представленные работы - талантливый и очень неожиданный взгляд на жизнь и творчество самого противоречивого поэта XX века", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках недели дети из летнего лагеря "Умники" изучили стиль одежды Маяковского, прослушали лекцию о его жизненном пути, изготовили футболки с цитатами из его стихов.

Завершился проект Русского дома в Астане чествованием великого поэта в одной из популярных в столице республики библиотек. "Сначала участники летнего лагеря "Умники" устроили дефиле футболок, на которых они начертали крылатые изречения выдающегося художника слова и непревзойденного мастера эпатажа. Затем в их же талантливом исполнении прозвучали строки, знакомые многим с раннего детства: "Крошка сын к отцу пришел…" - рассказали в пресс-службе Русского дома.

Своеобразной декорацией для поэтического спектакля послужила "стена Маяковского", сооруженная из его книг и авангардных плакатов, выполненных художником из Калуги Лешей Фреем.

"Главным итогом нашего проекта "Маяковский130" стало то, что все его участники дружно записались в библиотеку. А это значит, что ребят, стремящихся читать Маяковского, Абая, Пушкина, Мухтара Ауэзова сегодня стало больше! Перефразируя бессмертные строки выдающегося поэта, сказала бы так: "Если Маяковского читают - значит, это кому-нибудь нужно!" - заявила руководитель просветительских программ Русского дома в Астане Ольга Скальчук.