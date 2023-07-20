Умер сыгравший в "Узнике замка Иф" Владимир Портнов

Актеру театра и кино было 82 года

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Актер кино и театра Владимир Портнов, снявшийся в фильмах "Узник замка Иф" и "Багровый цвет снегопада", умер в возрасте 82 лет. Об этом в четверг пишет издание "Российская газета".

Издание сообщает, что Портнов сыграл ювелира из "Узника замка Иф", а в кинокартине "Багровый снег снегопада" - врача по кличке Лютый. Артист дебютировал в 1982 году в мелодраме "Предел желаний", также он сыграл в фильме "Мораль Леонардо", появлялся во многих других проектах.

Владимир Портнов родился 29 августа 1940 года. Он исполнил более 100 ролей в театре и около 30 ролей в кино и на телевидении.