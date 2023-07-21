Балетная труппа Приморской сцены Мариинки посетит с гастролями Китай и Катар

Зрителям представят спектакли "Тысяча и одна ночь" и "Спящая красавица"

ВЛАДИВОСТОК, 21 июля. /ТАСС/. Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра до конца 2023 года посетит Санкт-Петербург, Москву, а также Китай и Катар со спектаклями "Тысяча и одна ночь" и "Спящая красавица". Об этом журналистам в пятницу рассказал художественный руководитель труппы Эльдар Алиев.

"Сейчас у нас каждый месяц до февраля гастроли. Санкт-Петербург - августовские гастроли, в сентябре гастроли труппы в Большом театре на исторической сцене. Будет представлена "Тысяча и одна ночь". В октябре планируется участие балетной труппы в днях культуры Приморского края в Харбине. И со 2 по 8 декабря пройдут гастроли балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра в Катаре, там будет представлено четыре спектакля "Тысяча и одна ночь", - рассказал Алиев.

Он добавил, что в Харбине артисты покажут русский классический балет "Спящая красавица" в интерпретации Приморской сцены Мариинки. При этом спектакль "Тысяча и одна ночь" в связи с активными гастрольными планами труппа сможет показать в Приморье не раньше 2024 года. "Это замечательно, но что огорчает, что владивостокцы не скоро увидят "Тысячу и одну ночь". Сюда она приедет уже, наверное, после гастролей зимних в Санкт-Петебруге", - отметил худрук.